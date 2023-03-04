推動台美癌症登月計畫 陳玉如獲台灣傑出女科學家獎

第16屆台灣傑出女科學家獎4日揭曉，傑出獎由中研院化學所特聘研究員陳玉如（左2）獲得，新秀獎2人分別是中研院天文及天文物理研究所研究員林俐暉（左1）及台灣大學電機工程研究所副教授胡璧合（右2），中央大學物理研究所博士班學生謝妮恩（右1）則獲孟粹珠獎學金肯定。（記者吳柏軒攝）

2023/03/04 14:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕第16屆台灣女科學家獎今（4日）出爐，中研院化學所特聘研究員陳玉如獲傑出獎，其研究新穎蛋白質體關鍵技術，全球首創奈米探針質譜檢測技術，可發現癌症中血清蛋白多重結構變異，更促成台灣加入美國主導的跨13國「癌症登月計畫」，解析台灣女性不抽菸卻得肺癌的基因突變特徵等，卓越傑出也讓台灣屢登國際學術殿堂。

「基金是命，蛋白質是運！」陳玉如今日分享，癌症生成最重要是電白質變化，透過團隊研發的奈米探針質譜檢測技術，能把細胞癌化的膜蛋白質接力過程全貌呈現，應用在早期癌症檢測。

陳玉如還回憶，2016年收到美國總統拜登（時任副總統）寄信，獲邀加入美國「癌症登月計畫」，共跨全球13國攜手，台灣端建立東亞首個肺癌蛋白基因體大數據，探究東西方不同基因突變特徵，發現環境致癌物在病人中留下的突變基因，找出我國非抽菸女性得肺癌的致病機轉，拿下國際頂尖期刊《細胞》（cell）當期封面。

陳玉如回顧學研，年少時喜愛作家三毛，曾嚮往流浪憧憬寫作，後發現寫作不易，回歸化學領域，但勇於想像與冒險，從早期用質譜儀分析病人不被看好，曾經不懂蛋白質遭受質疑，但秉持對人的熱情，一步步探索，並靠著女性善溝通特質，說服各大名醫彼此攜手，一關關打通，終獲國際肯定；也預告今年5月癌症登月計畫2.0將啟動，台灣依舊是合作對象，未來盼持續研究，對台灣癌症死亡率下降做出貢獻。

吳健雄學術基金會與台灣萊雅連續16年頒發台灣傑出女科學家獎，今年傑出獎得主為陳玉如，另頒發2名新秀獎，中研院天文及天文物理研究所研究員林俐暉獲得，她研究著重大尺度環境對星系演化的影響，近年結合地面最大電波望遠鏡ALMA與光學史隆巡天計畫的MaGAN觀測計畫，與國際30名學者探究宇宙星系奧秘。

台灣大學電機工程研究所副教授胡璧合也拿下今年新秀獎，她專長前瞻奈米電子元件與記憶體電路設計，並表示：「英雄電影看到的未來高科技都想要做！」，鑽研三維互補式電晶體、三維高效能記憶體等下世代元件，可加速人工智慧計算，也是三寶孩子的媽媽，在工作與家庭中取得平衡，並鼓勵女性在頂尖科研領域中展露優勢，提高台灣國際能見度。

台灣傑出女科學家獎也鼓勵年輕學者，頒發孟粹珠獎學金鼓勵中央大學物理研究所博士班學生謝妮恩，她現任職日本北海道大學低溫科學研究所博士後研究員，研究一氧化碳冰晶光脫附作用。

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