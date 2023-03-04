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    北一女6450畢旅爭議後 網曝這所高中日本行5天4夜收52K

    有PTT網友PO文分享，新北某所私立高中要價新台幣5萬2的日本大阪旅遊行程，質疑水分過高，不過反而被其他網友吐槽。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    有PTT網友PO文分享，新北某所私立高中要價新台幣5萬2的日本大阪旅遊行程，質疑水分過高，不過反而被其他網友吐槽。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

    2023/03/04 14:53

    〔即時新聞／綜合報導〕學生時代的畢業旅行，無論是旅遊景點還是回憶，一直是不少人津津樂道的熱門話題。日前有網友PO文分享，新北某所私立高中要價新台幣5萬2的日本大阪旅遊行程，質疑水分過高，不過其他網友一看到清單的完整內容後，反而紛紛吐槽原PO。

    該名網友在PTT八卦版以「北一女6450畢旅，這行程和費用更扯吧」PO文，並附上新北某私立高中將在今年5月，前往日本5天4夜的旅遊行程清單。據原PO表示，旅遊目的乍聽之下很讓人羨慕，但是他一看收費高達5萬2000元，且認為只有倒數第二天去環球影城遊玩才稱得上行程，而忍不住直呼，「這個更扯吧！」

    從原PO分享的行程清單可看到，該所高中在抵達日本第一天後，會先去參觀世界遺產奈良東大寺，並入住琵琶湖飯店，接著與日本學校交流，體驗當地學校課程與社團與參觀清水寺。而後幾天，則分別是探索大阪市區、遊玩環球影城，最後則是參觀日清泡麵博物館與大阪城公園後，再搭機回台。

    貼文一出，不少網友看完這份行程清單的內容後，反而紛紛吐槽原PO，「國旅還比較貴咧」、「這行程根本超值」、「你是不是只認得環球影城？」、「東大寺跟清水寺被你當塑膠？」、「如果不是搭紅眼，正常機票就要2萬了」、「5萬2去大阪自由行，5天4夜還有甚麼好嫌的」、「不要一直用3年前的自由行還有搭廉航，來看這張行程」。

    另有網友糾正，指出這個行程並非學校的畢業旅行，而是自由報名的教育旅行，「城市探索光看就超有趣了」、「很讚呀！寓教於樂，旅遊不忘學習見聞」、「高中生不靠大人自行參觀異國城市很讚阿」、「去日本學校上課好不好玩我不知道，但其他天都很充實啊」、「一堆人覺得了不起4萬出頭，以為這錢有辦法跟日本學校交流嗎？」

    新北某所私立高中5天4夜的日本大阪旅遊行程完整清單。（圖擷取自PTT）

    新北某所私立高中5天4夜的日本大阪旅遊行程完整清單。（圖擷取自PTT）

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