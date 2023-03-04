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    蔣市府首場社子島說明會破局 北市地政局稱場地門鎖遭破壞無法進入

    台北市地政局今上午在中洲區民活動中心召開社子島開發說明會，雙方卻爆發激烈衝突，台北市地政局表示，因場地門鎖遭破壞無法進入，且現場陳抗激烈，為顧及現場民眾及人員安全，無法順利召開，但自救會人員則說，現場警方告知大門鎖上，無法進入，兩者說法有出入，成為羅生門。（記者楊心慧攝）

    台北市地政局今上午在中洲區民活動中心召開社子島開發說明會，雙方卻爆發激烈衝突，台北市地政局表示，因場地門鎖遭破壞無法進入，且現場陳抗激烈，為顧及現場民眾及人員安全，無法順利召開，但自救會人員則說，現場警方告知大門鎖上，無法進入，兩者說法有出入，成為羅生門。（記者楊心慧攝）

    2023/03/04 13:31

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市地政局今上午在中洲區民活動中心召開社子島開發說明會，雙方卻爆發激烈衝突，台北市地政局表示，因場地門鎖遭破壞無法進入，且現場陳抗激烈，為顧及現場民眾及人員安全，無法順利召開，但自救會人員則說，現場警方告知大門鎖上，無法進入，兩者說法有出入，成為羅生門。

    台北市地政局表示，截至112年2月，市府共收到社子島自救會代為寄送565份向內政部陳情之「陳情不納入社子島開發案區段徵收範圍」陳情書，共計361人，其中土地所有權人177人，占社子島全區約2.12%，由於近80%陳情標的未獲得過半地主同意，呼籲申請欲剔除區段徵收的居民積極整合。

    台北市地政局指出，市府盱衡社子島開發目的、尊重土地所有權人意願、綜合評估後續開發利用等相關可行性後，已明確三項剔除原則「同意比例過半」、「面積達500平方公尺」及「不影響防洪計畫與主要計畫」，只要申請標的符合條件，市府將配合內政部審議予以剔除。

    台北市地政局說，為改善社子島地區發展問題，北市府一直以非常嚴謹的態度認真面對，並以最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，重視在地里長、居民憂心的聚落紋理、安置及弱勢照顧等相關建議，傾聽各方聲音，凝聚社子島居民共識。

    台北市地政局強調，過去已為社子島舉行安置計畫聽證，放寬多項安置條件及提出弱勢特別照顧措施等，另就陳情人聲明不納入社子島開發案區段徵收範圍一事，已逐一函復其陳情標的依剔除原則進行研析，並於去年11月間於社子島專案工作站提供諮詢服務。

    台北市地政局呼籲，未來居民仍可透過多元服務管道，如專案工作站駐點、線上諮詢、電話專線諮詢及預約說明會等方式，了解開發案內容及自身權益，未來也將秉持深化溝通之精神，依照民意需求及實際情況，持續滾動式檢討、調整拆遷補償、安置計畫及弱勢居民照顧等措施。

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