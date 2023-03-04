社子島說明會爆激烈衝突！自救會不滿蔣萬安違背選前承諾

社子島自救會發言人李華萍指出，蔣萬安選前說會傾聽在地居民的聲音，選後卻沒看到他，希望台北市民幫社子島居民協尋傾聽民意的蔣萬安在哪。（記者楊心慧攝）

2023/03/04 12:11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市社子島開發案正由內政部審議區段徵收範圍中，台北市地政局今召開剔除徵收說明會，但反對區段徵收的社子島自救會不滿台北市長蔣萬安延續前朝開發方案、不事先溝通，杯葛說明會，現場爆發激烈衝突，市府人員還無法進入會場，最後說明會破局。台北市地政局長陳信良在民眾的抗議中用擴音器喊話，並說會再找時間詳細說明，他離開時還遭自救會成員推擠，在警方保護下才得以離去。

台北市地政局今上午開社子島說明會，這也是蔣萬安上任後首次針對社子島舉辦的說明會，自救會提出「不要前市長柯文哲開發方案、市長蔣萬安應重新溝通」訴求，喊話蔣萬安落實選前承諾、重啟由下而上溝通。

社子島自救會在陳信良抵達前先在現場向媒體表達訴求，不過陳信良抵達後，現場卻爆發激烈衝突，全部亂成一團，民眾、市府人員推擠，警方出動大批警力維持秩序，但場面仍一度混亂，陳信良在混亂中透過麥克風向自救會喊話表示，並非要作秀，這是北市府首次跟社子島住戶溝通才會到場，最後在陳信良離去後，場面才緩和下來。

社子島自救會發言人李華萍指出，蔣萬安沒兌現選舉承諾，就不得召開社子島相關的審議會議，蔣萬安選前說會傾聽在地居民的聲音，選後卻沒看到他，希望台北市民幫社子島居民協尋傾聽民意的蔣萬安在哪；溝通要真誠，雙方應取得共識建立信任，蔣萬安選舉期間，也說到社子島居民相信政府、配合政府，社子島未來才走得順，但現在溝通沒做，雙方沒有信任。

李華萍指出，前市長柯文哲時代，政府和居民撕裂，蔣萬安卻延續柯文哲模式，以說明會取代實質溝通，她認為說明會應暫緩，要求宣布流會，在後續社會溝通沒完成之前，都不得召開任何社子島相關審議會議。

陳信良到場後隨即被民眾包圍，並喊「要不要聽我說話？」卻被反嗆「你沒資格講話」、「不要作秀」，不過由於說明會現場的門鎖被破壞，他無法進入，最後只好離開，陳信良表示，社子島已經50年沒有開發，以後駐地工作站和各種管道能溝通，市府會再和住戶做說明。

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