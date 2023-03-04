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    南投立委補選》投票所外傳出現違法爭議 中選會重申不可干擾投票

    今天是第10屆立法委員南投縣第二選舉區缺額補選投票日，傳出多間投票所外出現從事錄影監控他人投票之行為，終選會提醒不要干擾投票，投票示意圖。（記者劉濱銓攝）

    今天是第10屆立法委員南投縣第二選舉區缺額補選投票日，傳出多間投票所外出現從事錄影監控他人投票之行為，終選會提醒不要干擾投票，投票示意圖。（記者劉濱銓攝）

    2023/03/04 11:52

    〔記者吳書緯／台北報導〕今天是第10屆立法委員南投縣第二選舉區缺額補選投票日，傳出多間投票所外出現從事錄影監控他人投票之行為。對此，中選會提醒民眾，司法檢警機關在歷年以來的選舉過程中，就不斷強調，無論是投票所30公尺內外，均不得有違反「刑法」、「選罷法」等規定的行為，尤其是錄影監控他人的投票行為，以免觸法且還會有刑事責任。

    中選會今天指出，檢警司法機關在過去都曾發布對外新聞稿與透過記者會等各種方式向國人表示，投票所30公尺內外，不論直接或間接，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，按情節輕重，應依刑法第142條或第147條究辦。

    中選會進一步表示，投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，將由檢警司法機關依刑法第142條及第147條規定處理。尤其是，如於投票所30公尺內外架設手機或攝影器材，另從事選舉人或投票權人之錄影監控行為者，恐已涉嫌並構成妨害或擾亂投票罪之犯行，定會聯繫檢警司法機關予以偵辦。

    中選會也提醒，今日至投票時間截止前，除了不可有競助選或從事拉票的活動外，若在投票所30公尺內、外逗留或徘佪不去，或不時對前來投票之民眾「比手勢」、「打躬作揖」或「講悄悄話」等疑似拉票或從事固票之人，選務機關也會立即通知監察小組委員並請檢警司法機關列為偵查重點對象。

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