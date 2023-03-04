台海軍情》模擬戰時狀況災害搶救 11縣市4/13起「民安9號」演習

全民防衛動員暨災害防救民安8號演習，逼真演練飛彈攻擊導致民眾受傷的救災過程。（資料照）

2023/03/04 11:39

〔記者吳哲宇／台北報導〕為保障國人生命財產安全，強化地方政府於戰時情況下各項災害搶救作為，國防部昨日公告，今年全民防衛動員暨災害防救（民安9號）演習將於4月13日起輪由台中市等11個直轄市、縣（市）政府辦理。

為強化動員準備具體作為，保障國民生命財產安全，去年的民安8號演習開始將在災難救護想定中首納戰爭元素，包括敵方特戰攻擊後傷亡救護都列入範圍。各縣市規劃演練項目時，除水災、空難及地震等複合性災難搶救，增加戰爭造成重要施設破壞及人員傷亡搶救、疏散。演練項目包括戰爭可能導致電廠等重要設施遭破壞時，如何動員民力及救護。縣市政府依國防部指示進行想定，甚至要想定空襲或敵方特戰兵力攻擊時，面對傷亡救護地點可能仍有敵軍埋伏，該如何應變？

去年桃園市政府舉辦民安8號演習，首度加入「戰爭」元素，模擬飛彈攻擊、敵軍特工潛入、石門水庫遭到破壞等狀況演練，蔡英文總統視察時強調，透過演習，強化中央到地方的統籌能力、全民防衛的動員量能，就是盼能確保各級政府在戰時或遇災時，都能發揮功能，維持社會民主正常運作，減少民眾生命財產的損失。

全動法部分爭議 可由民安演習觀察

國防部預告將修正「全民防衛動員準備法」，遭部分媒體及政黨渲染為「青年上戰場」；但現行「民防法」即規定，高中以上學生應參加各該學校防護團編組支援服勤。國防院學者沈明室指出，目前不用修法就可以透過年度萬安、民安演習，納入青年動員服勤協助校園安全、治安、消防，足證明學生沒有要上戰場或是生產彈藥。

去年新北市政府舉辦開民安8號演習時，也動員新北市各高中、國中及國小師生，時段性進行地震避難疏散演練。依據《民防法》第5條第2項授權規定，內政部會銜教育部於2002年訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，高中以上學校依規定應於年度開始前，完成年度防護團實施計畫（含教育訓練及演習）策定及防護團人員編組。

國防院國家安全研究所所長沈明室受訪表示，全動法修法爭議的「學校青年動員服勤」在目前的版本即有明定，服勤不是作戰，是針對戰爭或是災害時期的學校需要、地方政府需要，都可以找學生擔任消防、治安等任務，也屬於民防的一部分，現行「民防法」也有規範。

因此，沈明室說，目前不用修法就可以做的演練，就是利用年度萬安、民安演習的時候，假想某城市遭受飛彈攻擊、飛機轟炸，也殃及校園，但因為消防警政的人力不足，所以必須出動經過編組的學校青年動員服勤，進行救災、防災，以及維護治安的工作。

根據《民防法》、《全民防衛動員準備法》和《民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法》，各地方政府與單位在戰時必須編組4個民防系統組織，由中央主管機關指揮，反應戰爭帶來的各種災變。分別是由縣市各機關局如社會局、消防局處依平時性質進行戰時任務分類的醫療、工程搶修等任務的「民防總隊」；由鄉鎮區里長及里內巡守隊、志工組織進行消防、救護及管制任務的「民防團」；由鐵路、港口、電力、煉油等基礎設施內員工於戰時組織保護設施任務的「特種防護團」；以及由學校、團體、公司與工廠組成的「聯合防護團」。

此次演習，各場次期程如下：

4月13日—台中市政府、4月20日—連江縣政府、4月27日—新竹市政府、5月04日—台北市政府、5月11日—金門縣政府、5月18日—台東縣政府、5月25日—澎湖縣政府、6月01日—基隆市政府、6月08日—花蓮縣政府、7月25日—台南市政府、7月27日—嘉義市政府。

蔡英文總統（前右2）去年視察全民防衛動員暨災害防救民安8號演習。強調面對瞬息萬變的國際局勢與氣候變遷的影響，包括軍事威脅、地震等災害都是政府應謹慎防範的重要議題。國防部首度研議並加入戰時的災害搶救作為，希望中央到地方的統籌能力能持續強化，以確保戰時能維持社會民生的正常運作。（資料照）

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