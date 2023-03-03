台鐵4/26大改點！西線EMU3000特仕車試辦自由座 票價95折

台鐵4月26日改點後，選定西線6列EMU3000型特仕車試辦自由座，票價享95折優惠。特仕車車身有紅藍綠黃4色混搭邊條。（資料照，台鐵局提供）

2023/03/03 20:28

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台鐵4/26大改點！影響386列次 北高直達車最快3小時40分

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵4月26日大改點，將參考台灣高鐵的作法，於西部幹線6列次EMU3000型特仕車試辦自由座，票價可享95折優惠。

台鐵局說，為增加夜間軌道設施養護時間及提升PP推拉式自強號妥善率，這次改點投入EMU3000型特仕車替駛原PP車型，同時參考台灣高鐵作法試辦自由座。替駛車次為117次基隆－潮州、146次潮州－七堵、191次七堵－潮州（改點後更名為133次）、192次潮州－七堵（改點後更名為120次）、145次七堵－潮州、108次潮州－七堵。

台鐵局指出，為維持自由座的服務水準，EMU3000型特仕車將指定6節自由座車廂（第4車到第9車），總量管制發售自由座乘車票，非持當次車車票旅客，以及使用電子票證、定期票旅客，均不得搭乘自由座。

另外，自由座票價以乘車區間的自強號票價95折計算，開放於乘車前4日（含）於台鐵局官網、車站窗口及多功能自售機預購，但取票方式僅限窗口及多功能自售機，不開放使用手機QR Code行動票證或超商、郵局取票服務。

西線6列EMU3000型特仕車試辦自由座，票價享95折優惠。（圖台鐵局提供）

西線6列EMU3000型特仕車試辦自由座。（資料照，台鐵局提供）

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