台鐵4/26大改點！影響386列次 北高直達車最快3小時40分

台鐵局4月26日大改點，西部幹線增開EMU3000型自強號（見圖）及普悠瑪各2列直達車。（資料照）

2023/03/03 20:13

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台鐵4/26大改點！西線EMU3000特仕車試辦自由座 票價95折

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局配合嘉義市區鐵路高架化計畫，以及EMU3000型城際列車、EMU900型電聯車陸續投入營運，4月26日起調整列車時刻表，自強號運能總計提升8.7％，西線提升7.6％、東線及南迴線提升9.8％，總計有386列次受影響。

台鐵局說，改點後的時刻表，旅客可於3月6日起可在台鐵官網 、「台鐵e訂通」APP查詢，3月8日起開放團體訂票、3月29日開放一般旅客訂票。

西部幹線增開EMU3000型、普悠瑪各2列直達車

這次時刻表調整重點，包含西部幹線增開EMU3000型及普悠瑪各2列直達車，增開的EMU3000型自強號143次、110次，行駛區間週一到週六的七堵－潮州，週日會經北迴延長行駛到花蓮，直達車停靠站較少，台北－高雄行駛時間只要3小時57分。另外，增開的普悠瑪號列車131次、132次，台北－高雄行駛時間3小時40分；131次行駛區間為南港－潮州、132次為枋寮－南港。

這次改點增加投入東部地區的EMU3000型及900型電聯車數量，替駛原本的PP推拉式自強號及DMU柴聯自強號，東線及南迴線運能可提升9.8％。

原本DMU柴聯自強號407次台東－樹林、242次樹林－花蓮改由EMU3000型自強號替駛，其中242次延長行駛至台東並更改車次為442次；原本PP自強號編組的443次新左營－樹林、484次彰化－台東及南迴線302次台東－新左營、305次新左營－台東、310次台東－新左營將改由普悠瑪列車行駛；原本莒光號702次台東－新左營、707次新左營－台東改為EMU3000型行駛。莒光號704次台東－新左營）、713次新左營－台東及DMU柴聯自強號235次花蓮－樹林、224次樹林－花蓮等列車，改由EMU900型採區間快車方式行駛。

原行駛南半環跨線列車的377次（台中－台東）、378次（台東－台中），二列車都將延長行駛區間，改為七堵經南迴至台東，並更改車次為161次、168次。

台鐵4月26日大改點386列次受影響，北高開直達車行駛時間最短只要3小時40分。（台鐵局提供）

台鐵改點後東部幹線調整重點。（台鐵局提供）

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