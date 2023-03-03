巡察海巡署登嘉義艦 監委：期盼順利籌建艦艇提升巡護能量

監察委員巡察海巡署，登上嘉義艦瞭解海巡值勤情況。（監察院提供）

2023/03/03 19:43

〔記者吳書緯／台北報導〕監察院內政及族群委員會召委王美玉偕同監委一行等14人，今天（3日）巡察海委會海巡署台中港海巡基地，在海委會主委管碧玲、副主委兼海巡署長周美伍陪同下，實地巡察4000噸級嘉義艦。監委王美玉說，我國四邊海域情勢多變，期盼海巡署能順利籌建海巡艦艇，以提升我國海域巡護能量。

監察院指出，海巡署說明，嘉義艦是「籌建海巡艦艇發展計畫」已完成的4000噸級艦艇之一，配有可供海豚直升機、黑鷹直升機及海軍S-70C反潛直昇機落艦的飛行甲板；熱線熱顯像儀、快速救難艇等偵蒐救難設備；配合平戰轉換之武器系統及高壓水砲，更有野戰級手術室、負壓隔離病房、一般病房、牙科室、超音波掃描等多項醫療設備。

監院指出，監委一行人聽取海巡署就海巡艦艇籌建及發展、查緝走私、防止非法入出國及執行通商口岸人員安全檢查、漁業巡護及漁業資源之維護、海洋環境保育、海岸管制及安全維護等業務進行簡報，進一步瞭解海委會各項業務推動成效。

此外，監委分別就「海巡艦艇配合整體國家安全戰略考量」、「海巡艦艇經費預算及人力配置」、「平戰轉換之艦艇設備、教育訓練及與國防部協調機制」、「大陸抽砂船造成海域資源流失」、「精進查緝走私高經濟價值漁產、手槍與毒品」、「海巡人力缺口及適任證書持照率偏低」、「成立航空分署之研議情形及補救措施」等議題提出詢問。

監委另提出，「國軍特勤隊員退役後軍轉職之研議」、「充實海洋保育人力及經費」、「加強廉政宣導」、「無人機之實際運用及教育訓練」、「繼受政治檔案保管情形」等議題，管碧玲與周美伍分逐一重點說明。

王美玉說，我國四邊海域情勢多變，海巡署長久以來作為我國海域執法權責機關，也是守護國境第一道防線的重要單位，期盼海巡署能順利籌建海巡艦艇、積極維護我國漁民權益、強化海洋環境保育、善用科技查緝走私偷渡，以提升我國海域巡護能量。

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