藍委質疑陳揆與綠委餐敘 政院：循例辦理

行政院長陳建仁近日按慣例宴請執政黨立委，行政院代理發言人羅秉成（左）傍晚說明，此為強化與立法委員之聯繫與交流，增進與立法院雙向溝通所必要，行之有年，行政院循例辦理均依立法院審議通過之預算及規定支用。（記者廖振輝攝）

2023/03/03 19:00

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁近日按慣例宴請執政黨立委，國民黨立委李德維今天（3日）質詢，餐敘費用是自掏腰包還是使用特支費？陳揆一時語塞，並未回答。行政院代理發言人羅秉成傍晚說明，此為強化與立法委員之聯繫與交流，增進與立法院雙向溝通所必要，行之有年，行政院循例辦理均依立法院審議通過之預算及規定支用。

李德維問陳建仁，宴請執政黨立委吃飯是用納稅人的錢，還是個人自掏腰包，還是特支費？陳建仁一時語塞。李德維質疑，用納稅人的錢請執政黨立委吃飯，卻呼籲朝野黨團全力支持，不覺得很荒謬嗎？陳建仁答詢說，他也會跟朝野立委做很好的溝通，就好像他剛上任的時候，到各黨團去溝通一樣。

對此，羅秉成強調，此為強化與立法委員之聯繫與交流，增進與立法院雙向溝通所必要，行之有年，行政院循例辦理均依立法院審議通過之預算及規定支用。陳揆甫上任即至立法院逐一拜會朝野各黨團尋求支持，盼朝野共同合作穩健邁入疫後社會復甦。未來行政院仍會不分黨派、不拘形式，持續強化與朝野各黨團及委員間的雙向溝通與意見交流。

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