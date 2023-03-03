農委會輔導禽舍升級措施 4月起供農民申請

農委會畜牧處處長張經緯。（記者楊媛婷攝）

2023/03/03 16:10

〔記者楊媛婷／台北報導〕為降低禽流感風險並強化生物安全，農委會從今年起投入3年期10.5億元輔導雞農升級禽舍，輔導5萬隻（不含）以下規模的傳統禽舍升級為非開放式或密閉式水濂禽舍，最高補助1/2，分別最高補助金額為450萬元和1千萬元，也提供1百萬到5百萬元的設備補助，以及最高5百萬元的汙染防治補助。

依農委會統計，台灣目前有2118場養雞場，在養的雞隻隻數共有4492萬隻，台灣有75%以上的養雞場在養雞隻隻數都在5萬隻以下，其中又有7成都是傳統開放式的雞舍，農委會畜牧處處長張經緯表示，針對畜禽舍改建輔導工作，輔導5萬隻以下規模的傳統開放式禽舍改建為非開放式或密閉水濂式的禽場，並辦理農業政策性的貸款。

張經緯說，針對飼養規模5萬隻以上的養禽場，會提供專案農貸2年免息補貼，另外畜牧業若要進口整套自動化畜牧機械用途證明減免進口關稅，以降低業者的負擔。

張經緯進一步指出，對於禽舍改建的政策性專案貸款等，搭配雞蛋友善生產，包含豐富籠飼、平飼等，最高貸款額度會到5千萬元，利率則是1.415%，一般禽舍改建最高貸款額度則是4千萬元，利率則是1.665%，預計4月後就會開放農民申請，目前的預算足供200多場禽場申請。

農委會副主委杜文珍表示，這次的禽舍升級措施不只是針對雞隻等陸禽，也包含水禽。

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