北市長安西路劃設機車停車格影響卸貨 商家反彈：逼出走嗎？

商家抱怨，北市府在長安西路的車道劃設路邊機車格，導致貨車卸貨無處可停，造成併排違停亂象。（記者蔡亞樺攝）

2023/03/03 15:57

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府停車管理工程處從3月開始，推動新一波機車退出騎樓專案，當代藝術館附近一帶的長安西路，因人行道及騎樓時常停滿機車，納入此波機退專案的範圍，停管處上週在長安西路的車道劃設路邊機車停車格，引來在地商家不滿，市府未事前公告，導致卸貨車輛無處可停，造成併排亂象還被開罰單，難道市府是要逼商家出走嗎？

停管處科長楊明遠表示，地方人士反映希望能整頓長安西路的行人通行秩序，考量長安西路的車道寬度不夠，因此劃設斜向路邊機車格位，移轉人行道及騎樓的機車，目前進行為期2週宣導期，民眾既然提出卸貨的停車需求，將派員到現場勘查，如有適當空間設置卸貨停車格或調整停車空間。

北市大同區建明里長王振宇說，上週劃設機車格後，確實有店家提出很多反應，也打去1999，他最近接到店家反應，已經轉達停管處，下週部分機車格位將塗銷，改成裝卸貨停車位。

民眾張先生向本報投訴指出，長安西路60到66號之間店家，把車停靠在路邊卸貨，但市府沒溝通也沒公告，直接將機車格劃在車道，如此一來貨車無法停靠，像是經營衛浴磁磚的店，一個料件可能3、50公斤重，甚至有的商品重達200公斤，怎麼卸貨？

張先生不滿說，長安西路是台北市批發重心，過去曾有店家爭取設卸貨停車區但沒成功，市府現在卻為了解決機車停車的需求，毫無顧慮到商圈的營業型態與需求，擅自把機車格劃在車道，使得車道縮減出現併排違停，卸貨不便，附近只有保留一小段的黃線臨停，根本不夠用，非常困擾，希望市府恢復。

楊明遠指出，長安西路人行道及騎車常停滿機車，當地里長提案整頓人行道秩序，停管處辦過會勘取得地方共識後，將其納入機車退出騎樓的範圍。他強調，實施機退之前，里長有跟商家溝通討論，商家可能有不同意見，但多數人仍是支持，希望提供行人更好通行環境。

王振宇表示，從長安西路52巷到138巷間劃設路邊機車格位，附近機車族跟辦公大樓民眾沒跟他反映過問題，但設停車位一定會造成部分的人不便，他願意配合調整，但整頓行人空間符合多數市民的利益，還是會做。據他了解，4月1日開始將取締人行道及騎樓的違停車輛。

商家抱怨，北市府在長安西路的車道劃設路邊機車格位，路側不能停靠貨車，造成卸貨不便。（讀者提供）

商家抱怨，北市府在長安西路的車道劃設路邊機車格位，路側不能停靠貨車，造成卸貨不便。（讀者提供）

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