這下慘了！男子嘿咻人妻百次 與人夫簽500萬協議書卻違約

男子嘿咻人妻百次，與人夫簽協議書答應不再與人妻聯絡卻違約，被人夫持協議書提告求償，北院判賠500萬元。（資料照，法新社）

2023/03/03 15:53

〔記者溫于德／台北報導〕經營餐廳有成的男子與人妻嘿咻超過百次，4年前被抓包後與人夫簽定協議書，約定只要再與人妻連絡、會面，就要賠償懲罰性違約金500萬元，但男子違約再度與人妻聯繫，人夫決定持協議書提告求償，台北地院認定男子確實違反協議書，判賠500萬元。可上訴。

人夫主張，男子明知人妻已婚，仍自2018年12月起交往人妻，兩人牽手、擁抱、接吻、單獨出遊、拍裸照等，並透過LINE記錄兩人發生性行為的時間、地點及次數，總共超過百次。

後來，人夫與男子透過協議書約定：「甲方（指男子）深感錯誤，並願賠償乙方（人夫）新台幣伍佰萬元整」、「如甲方違反第一條約定而與人妻再為連絡、會面，經乙方請求後，甲方應立即清償新台幣伍佰萬元，並應另給付乙方新台幣伍佰萬元之懲罰性違約金」。

然而，男子未經人夫同意，先於2019年5月31日接聽人妻打來的電話，隔月2日再主動打電話給人妻。人夫認為男子違反協議書並導致夫妻離婚，提告求償懲罰性違約金500萬元。

男子透過律師解釋，自己單方面愛慕人妻，但未曾與人妻上床，縱使北院認定男子侵害配偶權，人夫早在2018年年底、2019年2月或3月已知悉這段感情，事隔多時再提告已罹於時效。

律師強調，雙方簽訂協議書過程中，人夫不斷動怒大力拍桌，干擾男子專心聆聽由律師朗讀的協議內容，也沒有給足時間瞭解協議，可見男子並非出於自由意志簽訂協議書，人夫不能依協議書提告求償。

北院指男子確實侵害配偶權，另依簽協議書時的影片、證人證詞，認定男子簽協書時，未遭恫嚇、威脅，且男子未露出畏懼神情，談話語氣也還算平和，只是偶爾露出尷尬的微笑。

至於負責朗讀協議書內容的律師，則於檢方另案偵查時證稱，自己確定沒有人反應有受到任何強暴脅迫，一旦有這種情況，不可能繼續進行律師見證；北院因此認定男子自願在協議書上簽名，應依協議內容負起賠償責任，判賠人夫500萬元。

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