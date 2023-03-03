副侍衛長上任兩天被調職 事涉總統警衛室形象軍方火速拔官

總統府新任副侍衛長吳松齡少將上任2天被就火速調離現職，軍方高層官員今天分析，吳松齡的調職不是僅僅傳聞中的與擔任中正預校校長任內不當使用公務車，軍方還接到其他事由的檢舉案，加上事涉總統警衛室的形象，必須要快刀斬亂麻處理人事。（圖取自中正預校粉絲團網頁）

2023/03/03 14:43

〔記者羅添斌／台北報導〕總統府新任副侍衛長吳松齡少將3月1日上任，沒想到才2天被就火速調離現職，軍方高層官員今天分析，吳松齡的調職不是僅僅傳聞中的與擔任中正預校校長任內不當使用公務車，軍方還接到其他事由的檢舉案，加上事涉總統警衛室的形象，必須要快刀斬亂麻處理人事。

陸軍司令部今天表示，吳松齡少將在2020年（擔任中正預校校長任內）疑有未依規定使用公務車等情況，因此建請先行註銷調任總統府副侍衛長命令獲准，先暫調陸軍司令部委員。

官員說，副侍衛長這個職務，外界並不熟悉他的職權及負責處理的業務，對於副侍衛長人事案的處理程序，過去也較少受到矚目，其實副侍衛長位階雖然僅是少將，不比侍衛長的中將位階來的高，但卻是接近權力核心的職務。

他分析說，總統府設有侍衛室，為總統府的一級單位，並設有中將侍衛長及少將副侍衛長各1人，少將警衛主任3人，均由軍職人員出任。在正副總統特勤安全維護體系裡，正副總統都設有警衛室，過去慣常是由副侍衛長兼任總統警衛室主任，並由總統府編制裡的2位警衛主任，分別擔任總統警衛室的內衛主任丶外衛主任，總統府編制內的第3位警衛主任，則是擔任副總統警衛室主任的職務。

官員說，副侍衛長的人選，就是要負責總統警衛室全般安全任務的人，對內督導總統警衛室的訓練及風紀，對外則是與相關安全單位協調處理總統警衛室的安全維護及規劃，責任相當重大，人選的產生及選優推荐程序相對更要謹慎處理。

依據正副侍衛長人事程序，遇有侍衛長出缺時，要由各軍種提出建議人選（現階中將丶資深少將均可）擔任，副侍衛長出缺時則由各軍種提出建議名單（通常為現階少將，但可提報優秀的資深上校），軍種在內部先行選優及綜合評價之後，提報給國防部，國防部在彙整軍種提報的建議名單後，再呈報給總統府，並由總統圈定人選。

官員指出，正副侍衛長的建議名單，是由各軍種提出建議丶經國防部彙整後，提交總統府，這也代表著無論是在國防部層級，或是三軍種司令部層級，都必須對建議名單的候選將官，做出完整的人事考核，然後才是由總統來圈定，如果建議名單人選涉有德行丶操守上的問題，軍種司令部及國防部就應該先行調查排除，萬萬不應出現這種才剛上任2天就被調職現職的尷尬場面。

總統府侍衛室過去曾發生「特勤人員涉嫌違法私菸案件」，時任國安局長邱國正當時召開記者會表示，未來在既定制度下，侍衛室將由國安局督考。（資料照）

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