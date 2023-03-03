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    民進黨：確保兩岸和平不能關起門只靠一紙協議 要長期累積合作信任

    政治大學今日召開「政大國研中心70週年特展開幕記者會」。（記者劉信德攝）

    政治大學今日召開「政大國研中心70週年特展開幕記者會」。（記者劉信德攝）

    2023/03/03 15:35

    〔記者施曉光／台北報導〕政治大學今日召開「政大國研中心70週年特展開幕記者會」，國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲受邀親自出席致詞，民進黨主席賴清德則指派民進黨國際部主任謝佩芬代表出席，3位政黨人士都提及兩岸要和平，但民進黨強調，確保和平不能關起門來只靠一紙的協議，而是要長期累積合作與信任。

    朱立倫先致詞表示，國民黨在台灣70幾年，無論保衛台灣、建設台灣、民主台灣到和平台灣，這4個階段政大國關中心都扮演支持性的重要角色，台灣的民主與和平，需要大家一起努力，他與外國人士交流時不斷提出「2D戰略」，也就是強化國防與對話，但最近政府的全動法草案引起社會軒然大波，很多條文讓大家有疑慮，在平時準備階段就要蒐集媒體資料，這對言論自由是一大妨礙，同時還要求學生不分男女編組、服勤，如果要靠未成年的孩子來保衛國家，這是我們這一代的失能與失職。

    接著發言的柯文哲則說，兩岸關係應該以理性、務實、科學的精神看待，台灣不求戰也不畏戰，他經常告訴民眾黨幹部，很多東西不用自己來發明，看看別人怎麼做就可以，像美國國務卿布林肯所說，美中關係在可以合作時就合作，該競爭時就競爭，需要對抗的時候就對抗，台灣只要比照辦理就差不多了。

    最後發言的謝佩芬則說，台灣不論在經濟、民主，都已經漸漸受到國際友人的關注，也已融入國際信賴體系，她還說，賴清德曾經訪問以色列，與時任以色列總理納坦雅胡會面，納坦雅胡告訴賴清德，不相信關起門來只靠一紙協議，就能夠確保和平，而是需要雙方長期的合作與信任，賴清德今年1月18日就任黨魁後，在黨內提出新的使命，也就是3個P，民主、和平、繁榮，主張台灣要繼續深化民主，捍衛和平，並且促進繁榮。

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