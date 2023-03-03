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    林益世收賄6300萬案 最高法院依大法庭新裁定撤銷發回更審

    林益世涉嫌向爐碴業者陳啟祥收賄6300萬元，最高法院承審庭依大法庭裁定，將全案撤銷發回更審。（資料照）

    林益世涉嫌向爐碴業者陳啟祥收賄6300萬元，最高法院承審庭依大法庭裁定，將全案撤銷發回更審。（資料照）

    2023/03/03 14:46

    〔記者溫于德、張文川／台北報導〕前立委林益世涉向爐碴業者陳啟祥收賄6300萬元，這起索賄案也衍生利用職務或身分「喬事」是否構成貪汙的法律爭議，高等法院更一審去年採「法定職權說」，認定並非立委職務行為，僅依刑法「假借職務機會恐嚇得利罪」論罪；最高法院承審庭認為歷審見解有歧異，提案至刑事大法庭統一見解，大法庭昨宣示裁定採「有條件的實質影響力說」，即民代收錢喬事即構成職務上行為收賄罪；最高法院承審庭今評議後依大法庭見解，將全案撤銷發回更審。

    林益世2010年擔任立委期間，協助地勇公司負責人陳啟祥關說，取得中鋼子公司中聯爐下渣契約及轉爐石契約，收受地勇6300萬元賄賂；林又於2012年擔任行政院秘書長期間，協助地勇和中聯公司續約，及爭取加入中聯和中耀的爐下渣契約而成「三方契約」，向陳啟祥索賄8300萬元未遂，另有1580萬元財產來源不明罪，起訴求處無期徒刑。

    索賄8300萬元部分，先前一、二審皆判無罪確定；財產來源不明罪於2018年判刑2年定讞，先前已發監並假釋出獄期滿。

    立委任內收受6300萬元方面，歷審都判有罪，但罪名適用有歧異，一審認為6300萬元是「喬事費」，處理民間公司的合約並非立委的法定職務行為，不成立貪污罪，依刑法「公務員假借職務權力機會犯恐嚇得利罪」判刑7年4月。

    高院二審改採「實質影響力說」，認為林益世是利用立委的權力，恐嚇中鋼、中聯公司的高層人士，改依貪污治罪條例之「違背職務行為收賄罪」重判12年。

    高院更一審前年又維持一審見解採「法定職權說」，認定林益世僅構成「公務員假借職務權力機會恐嚇得利罪」，且因審理逾8年，適用刑事妥適審判法的減刑規定，改判4年10月。

    最高法院承審庭刑七庭受理上訴後，認為二審、更一審的裁判見解顯有歧異，提案至大法庭尋求統一見解，大法庭昨做出裁定，承審刑七庭今日依此將全案撤銷發回更審。

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