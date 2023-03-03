台鐵清明連假訂出31.4萬張車票 尖峰時段長途自強號剩零星座位

台鐵清明連假車票訂出逾31.4萬張車票，台鐵局表示，尖峰時段長途自強號僅剩零星座位。（資料照）

2023/03/03 14:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵清明節連續假期車票今日開放購票，台鐵局表示，截至上午9點，已完成19萬7031筆訂單，售出31萬4868張車票，東部、西部尖峰時段長途自強號仍有零星座位；對於已訂到車票的旅客，提醒於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票，逾期未取車票，將於3月5日上午9時重新釋出。

台鐵局指出，清明連假東部幹線車票，台北往花蓮、台東方向，3月31日17時以後至4月1日16時以前，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中、短途也有座位；台東、花蓮往台北方向，4月5日14時至18時，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途皆有座位。

西部幹線台北往高雄方向，3月31日14時以後至4月1日15時以前，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途也有座位；高雄往台北方向4月5日12時以後，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途皆有座位。南迴線高雄往台東方向，4月1日9時至13時長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位，中短途皆有座位；台東往高雄方向長途各時段自強號尚有座位。

台鐵局表示，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票情況可上台鐵局訂票網頁，利用剩餘座位查詢功能。

另外，3月31日及4月1、4、5日東線8班實名制列車，將於3月4日0時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V，以及上述兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

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