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    被問是否爭取大位 朱立倫顧左右言他

    政治大學國際關係研究中心3日舉行70週年系列活動，國民黨主席朱立倫受邀出席，並在會後受訪。（記者劉信德攝）

    政治大學國際關係研究中心3日舉行70週年系列活動，國民黨主席朱立倫受邀出席，並在會後受訪。（記者劉信德攝）

    2023/03/03 14:57

    〔記者施曉光／台北報導〕政治大學今日召開「政大國研中心70週年特展開幕記者會」，應邀出席致詞的國民黨主席朱立倫在受訪時，對於媒體提及總統人選正向評價調查排名第5，而且勝過民進黨主席賴清德，未來是否可能爭取大位？朱立倫未正面回應，只是顧左右言他的強調，自己最關心的是，國民黨明天要團結一致贏得南投立委補選的勝選，他還說，國民黨所有人的正向愈高愈好，希望都能獲得民眾的肯定。

    此外，對於傳聞新北市長侯友宜陣營已經在找搭檔副手，並開出女性、專業、留美等3個人選條件，外界點名是國民黨不分區立委李貴敏，朱立倫也不做回應，只強調現在全黨團結一致，為南投立委補選打拚，大家會花所有時間與力氣幫國民黨候選人林明溱爭取選票。

    對於前鴻海董事長郭台銘昨日聲明支持林明溱，是否事前與黨中央有說好？朱立倫回應，林明溱腳踏實地30年為南投打拚，太多人為他不捨，因為民進黨用抹黑，惡意攻擊、造謠，如果這樣就能勝選，真是台灣民主之恥，他希望任何南投的朋友，或與南投有關係的人，在最後階段都站出來力挺林明溱，國民黨樂見每一位好朋友都來支持林明溱。

    對於侯友宜今晚不會參加南投選前之夜造勢，朱立倫說，侯友宜在5天前才到過南投挺林明溱，今天晚會上會播出侯友宜預錄的致詞影片，全黨團結一致支持林明溱。

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