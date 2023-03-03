夢一場！以為中了1.5億頭獎結果只拿到400元 男怒控業者詐欺

公益彩券。示意照，圖中人物與新聞無關。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/03/03 14:05

〔記者錢利忠／台北報導〕黃姓男子請彩券行幫忙確認中獎彩券，見螢幕跳出一行數字，以為自己中了1.5億元頭獎，心中竊喜，未料卻只拿回400元普獎獎金，心情瞬間從天堂掉到地獄，他懷疑幫忙對獎的沈姓男子暗槓頭獎，怒告詐欺；台北地檢署調查，該彩券行當期未開出頭獎，且中獎金額5萬元以下，螢幕才會顯示金額數字，認定沈男罪證不足，今將他不起訴。

2020年6月19日下午4時許，黃男拿10多張彩券請彩券行幫忙對獎，當時由彩券行店長的親友沈男幫黃男操作系統對獎，黃男見螢幕跳出一排「數字」，以為自己中了頭獎，一度暗自竊喜。

沒想到，沈男對完10多張彩券後，發現只有1張中普獎，便兌換400元給黃男；原本已開始在腦裡幻想中頭獎後新生活的黃男，瞬間被拉回現實，等他恢復理智後，氣得提告沈男詐欺。

檢方函詢台灣彩券，確認當期開出頭獎及兌獎的紀錄，發現該彩券行當期根本沒開出頭獎，且兌獎金額如在5萬元以下，系統螢幕會出現中獎金額數字，若獎金在5萬元以上，螢幕並不會跳出數字，只會出現「恭喜中獎！未獲授權，請到指定銀行兌換」等文字，不會有數字，因此認定沈男的罪證不足。

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