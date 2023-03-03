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    首頁　>　臺北市

    和朱立倫同台聊什麼？柯文哲：沒排跟朱聊天的時間

    政治大學國際關係研究中心3日舉行七十週年系列活動，國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主任柯文哲（左）受邀出席，兩人同台參與開幕活動。（記者劉信德攝）

    政治大學國際關係研究中心3日舉行七十週年系列活動，國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主任柯文哲（左）受邀出席，兩人同台參與開幕活動。（記者劉信德攝）

    2023/03/03 15:33

    〔記者施曉光／台北報導〕政治大學今日召開「政大國研中心70週年特展開幕記者會」，應邀出席致詞的國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲同台，有關2024大選是否「藍白合」的話題在現場引起關注，面對媒體詢問將與朱立倫聊些什麼，柯文哲直說「不會啦，我們沒有排跟他聊天的時間！」至於何時要與前鴻海董事長郭台銘見面？柯文哲說，郭回來後忙到現在，還沒處理。

    朱立倫則是被媒體問到，是否與柯文哲聊到「藍白合」？朱立倫只說，大家一起努力，共同為未來打拼，台灣的民主與繁榮、兩岸和平，總是要有更多人一起努力，他強調，只要是非綠的，大家一起加油與努力。

    朱立倫還說，台灣政黨之間的關係不是合作就是競爭，不是對抗，敵人才要對抗，國民黨與民眾黨在很多地方合作，在有些部分議題也有競爭，希望未來大家共同為了台灣與中華民國努力，讓兩岸和平，讓台灣民主自由。

    此外，針對近來有日媒報導台灣國軍有很多外省人，無法與共軍作戰，引起退輔會主委馮世寬爆粗口抗議，柯文哲說，馮世寬的表現完全正常，軍人遇到與現實狀況完全不符的報導，當然會生氣抗議，但更重要的是中華民國政府應該向日媒表達抗議。

    有關南投縣立委補選，媒體詢問，民眾黨是否會支持國民黨候選人林明溱？柯文哲說，「不會，中立，我們中立、我們中立」；至於前民眾黨立委蔡壁如近日貼出到南投與國民黨立委馬文君合照，柯文哲則說：「這沒有什麼」，他不知道蔡去南投幹什麼，對於南投立委補選一事，民眾黨中常會已經討論過，如果民眾黨沒有候選人，也沒有什麼黨的決議，當然就保持中立，但如果有個人交情，那是個人的事情，與黨無關。

    針對蔡壁如說樂見前時代力量立委黃國昌擔任民眾黨的不分區立委，柯文哲說，不要消費別人，黃國昌有很多好朋友，他也認識，但「講這種話不應該」，媒體追問，是否會延攬黃國昌？柯則說，不要說延攬，黃國昌還在時代力量，但他認為黃國昌的戰鬥力很強，不負戰神的聲望。

    政治大學國際關係研究中心3日舉行七十週年系列活動，國民黨主席朱立倫（左）、民眾黨主任柯文哲（右）受邀出席，兩人同台參與開幕致詞。 （記者劉信德攝）

    政治大學國際關係研究中心3日舉行七十週年系列活動，國民黨主席朱立倫（左）、民眾黨主任柯文哲（右）受邀出席，兩人同台參與開幕致詞。 （記者劉信德攝）

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