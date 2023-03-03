陳建仁：「全動法」預告將下架、整合各界意見後才會再提出

行政院長陳建仁。（記者廖振輝攝）

2023/03/03 13:43

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部在2月21日預告修正「全民防衛動員準備法」，並更名為「全民防衛動員法」，目前法案仍屬於在預告期14天內，但各界針對修正細節多有議論。行政院長陳建仁今指出，國防部預告14天之後會下架，目前還要看各界意見，整合以後才會提出。

立法院院會今邀請行政院長陳建仁及相關部會首長列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。無黨籍立委黃國書關切「全動法」修法情況。

陳建仁首先指出，「全動法」是因應國家緊急需要，本來就有這個法案，但是比較老的法案，因應新形態，所以進行修法，國防部進行修法預告，收集各方意見，但顯然與社會的溝通引起誤解，比方青年上戰場或生產武器、管制輿論等，這些都是不實的誤解，政府覺得需要再進一步的溝通。

針對管制輿論方面，文化部長史哲澄清，要區分清楚是在「緊急命令」實施之後還是之前，所有管制都是緊急命令實施之後，不只是媒體，所有人民生活都會受到管制，緊急命令實施之前的作為不涉及管制，只有資料的蒐集與規劃。

黃國書關切現在修法進度是否繼續？陳建仁說，現在行政院有三個很重要態度，第一個是請國防部跟相關部會，就「全動法」蒐整各方寶貴意見，然後加強各部會應該做的工作，做深入檢討；第二個部分是希望國防部和社會各界多所溝通，讓大家知道全動法修法過程的意義在哪裡。

陳建仁接續指出，行政院也會請國防部加強跟各部會做更多聯繫，把「全民動員」的想法做好，最重要是因應新的時勢改變，比如網路安全等，因為像現行的「全動法」沒有顧慮到新的情況。

最後，黃國書追問國防部預告的「全動法」修法會不會下架；對此，陳建仁說，預告14天之後就會請國防部下架；至於新的草案，陳建仁表示，目前還要看各界意見，整合以後才會提出。

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