為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蔡總統頒授李大維「一等卿雲勳章」、沈榮津「一等景星勳章」

    蔡英文總統今（3）日上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」。（中央社）

    蔡英文總統今（3）日上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」。（中央社）

    2023/03/03 14:06

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今（3）日上午頒授總統府前秘書長李大維「一等卿雲勳章」及行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」，表彰他們對國家及社會發展的貢獻與付出，期盼未來在不同工作崗位上，繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。

    蔡英文表示，李大維和沈榮津曾經是執政團隊最重要的成員，一位是長於外交、兩岸及國安領域，另一位是長於經濟、產業及能源領域。過去，他們在不同的公職崗位上，為國家的發展、產業的進步全力以赴，他們專業優秀的表現，大家也是有目共睹。

    她指出，李大維長期在外交圈打拚，以豐富的經驗、人脈，為我們創造更寬廣的外交空間。後來，出任國安會秘書長和總統府秘書長也都盡心盡力，提供許多重要的建議及協助。現在更把畢生的功力，投入兩岸領域，為台灣推動兩岸交流，也為台灣守護區域的和平穩定。今天頒授「一等卿雲勳章」，感謝李前秘書長多年來為國家的奉獻付出。

    總統表示，沈榮津是財經領域的專家，沈前副院長的字典裡面沒有「放棄」這兩個字，只要是為經濟好、產業好、人民好的政策，他都全力以赴，可以說是使命必達。

    蔡英文提到，疫情初期面對大量口罩的需求，沈前副院長馬上協調廠商，快速建置產線，是口罩國家隊的重要推手，其所主導的「投資台灣」方案，更是讓台灣在這幾年經濟穩定成長。此外，沈榮津積極推動半導體等國家戰略產業的發展，是中小企業最好的朋友，更協助政府帶領跨部會，一起投入淨零轉型，加速再生能源的發展。今天頒授「一等景星勳章」，感謝沈前副院長辛苦的付出。

    蔡總統說，現在李前秘書長及沈前副院長，在不同的工作崗位上繼續發揮所長，為台灣奮鬥打拚。她要再次表達感謝之意，「未來，我們還要一起努力」。

    李大維表示，今天是一生中最重要的時刻，內心激動難以言喻，從駐美代表處擔任最基層的諮議，到卸下總統府秘書長，算一算有43年，能得到總統所給予崇高的榮譽，深感圓滿。特別感謝總統的抬愛，在卸下公職後有機會轉任海基會，繼續為國家打拚。

    他表示，海基會是兩岸工作的第一線，如何打開溝通之窗、鋪好交流之路，讓兩岸關係有和平穩定的未來，是要共同努力的方向，他將不負總統所託。

    沈榮津指出，從事公職53年，獲得這項殊榮意義非凡。感謝國家讓一個鄉下長大的孩子，也能盡己所能為國家服務，感謝蔡總統的信任與機會，在公職最後幾年做了許多有意義的工作，讓這片土地更加美好。

    蔡英文總統今（3）日上午頒授行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」。（中央社）

    蔡英文總統今（3）日上午頒授行政院前副院長沈榮津「一等景星勳章」。（中央社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海基會推選新任董事長 李大維：兩岸兩會可展開互訪
    2023/02/14 18:13

    海基會推選新任董事長 李大維：兩岸兩會可展開互訪
    台灣最強歐吉桑 沈榮津接任台灣金董座
    2023/02/03 11:13

    台灣最強歐吉桑 沈榮津接任台灣金董座

    8分鐘連高鐵 大樓價買仁武八德透天
    沈榮津：台積電3奈米量產 破除「去台化」謠言
    2022/12/29 12:20

    沈榮津：台積電3奈米量產 破除「去台化」謠言
    沈榮津爆搶快篩劑進口「心事誰人知」 動用專機去載
    2022/09/07 18:33

    沈榮津爆搶快篩劑進口「心事誰人知」 動用專機去載

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播