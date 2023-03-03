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    被控與富商翁茂鍾不當往來 前高院法官林金村下場曝光

    前法官林金村被控與富商翁茂鍾不當接觸。（資料照）

    前法官林金村被控與富商翁茂鍾不當接觸。（資料照）

    2023/03/03 13:12

    〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定高等法院前法官林金村在職期間，與佳和集團負責人翁茂鍾不當往來，不只在翁涉訟期間仍與其餐敘會面、收受餽贈，還引介司法人員給翁認識，有損法官形象情節重大，提起彈劾移付懲戒，職務法庭審理後，3日判部分違失行為超過追懲時效，免議；部分行為不成立違失，不受懲戒。

    監院指控，林金村擔任台南高分院庭長（1997年10月28日至2009年9月3日）及高院庭長（2009年9月3日至2014年3月3日）期間，明知翁茂鍾或其相關聯公司涉訟，仍多次與翁餐敘、會面交往，並收受襯衫及保健保養品餽贈，甚至引介司法人員結識翁，使他有與更多司法人員接觸的機會，有損法官形象、職位尊嚴與職務信任。

    職務法庭表示，林金村明知翁茂鍾涉訟，卻在案件於法院審理期間，長期接受翁邀宴、多次收受襯衫、引介黃、陳兩名司法官與翁認識，便利翁經營司法人脈以助其訴訟利基，行為具有規律性及固定性，已逾越一般社交往合理程度，客觀上足使人懷疑兩人有利益連結，情節重大，有懲戒必要。

    職務法庭審酌違失情節、對法官形象造成的損害、任職期間品行等情狀後，認應處「罰款」懲戒，惟林金村最後的違失行為在2014年1月31日，依照舊的法官法規定，追懲時效為5年，但本案到2022年8月17日才移送，超過懲戒權行使期間，只能判決免議。

    另外，翁茂鍾筆記記載的其他餐宴，因為第三人宴請，林金村不知翁會到場，非屬不當飲宴，判不受懲戒；而筆記本寫明餽贈保養品「田中寶」，惟林金村堅決否認收受，又無其他證據可證明，亦判不受懲戒。監察院及林金村均得上訴。

    本案由職務法庭第一審第二庭審理，合議庭成員為審判長法官吳謀焰（懲戒法院審判長）、陪席法官林孟皇（高等法院法官）、受命法官王俊雄（最高行政法院法官）、參審員沈瓊桃（台大社會工作學系特聘教授）、黃怡碧（人權公約施行監督聯盟執行長）。

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