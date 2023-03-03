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    首頁　>　臺北市

    北市預計4/4實施生育獎勵政策不溯及既往 蔣萬安自己領不到

    台北市政府今年1月提出提高生育獎勵政策，台北市長蔣萬安表示，若4月4日確定生育補助計畫，基本上目前規劃是不溯及既往。（記者方賓照攝）

    台北市政府今年1月提出提高生育獎勵政策，台北市長蔣萬安表示，若4月4日確定生育補助計畫，基本上目前規劃是不溯及既往。（記者方賓照攝）

    2023/03/03 13:05

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府今年1月提出提高生育獎勵政策，第一胎翻倍至4萬、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，預計4月4日施行；台北市長蔣萬安今表示，若4月4日確定生育補助計畫，基本上目前規劃是不溯及既往，至於未來市政推動的大方向，主要是希望能減輕年輕人負擔，不僅是生育獎勵，還有後續的教育、居住、交通等，以多管齊下的方式著手。

    台北市現行生育獎勵，第一胎為2萬元、第二胎為2.5萬元、第三胎為3萬元，蔣市府於今年1月提出生育獎勵政策，第一胎翻倍至4萬、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，但有兩方案，方案一是於今年4月後公布實施，預估總經費為8億3840萬元，方案二是回溯至去年12月25日蔣萬安上任當天，預估總經費將達9億4016萬元。

    蔣萬安今受訪表示，若4月4日確定生育補助計畫，目前規劃就是第一胎翻倍至4萬、第二胎4.5萬元、第三胎以上5萬元，但基本上是不溯及既往，目前規劃是這樣。

    針對市政推動的方向，蔣萬安強調，整體大方向是希望減輕年輕人負擔，但還有其他相關的配套機制，不僅生育獎勵，還有後續的教育、居住、交通等，以多管齊下的方式，希望從幾個層面著手，盼不僅增加出生率，也希望能讓更多的年輕人才留在台北市，或是從外縣市來台北。

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