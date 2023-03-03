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    籲在野黨別無限上綱污名全動法 柯建銘：抹黑國家安全不道德

    柯建銘呼籲，在野黨別無限上綱地污名、抹黑「全動法」，並批評拿國家安全做抹黑攻擊不道德。 （資料照）

    柯建銘呼籲，在野黨別無限上綱地污名、抹黑「全動法」，並批評拿國家安全做抹黑攻擊不道德。 （資料照）

    2023/03/03 12:59

    〔記者陳政宇／台北報導〕國防部日前預告修正「全民防衛動員準備法」，引發外界討論。立院民進黨團總召柯建銘今（3）日呼籲，該法案尚在預告修法階段，距離送到立院審查還有很長距離，呼籲在野黨別無限上綱地污名、抹黑，拿國家安全做抹黑攻擊有點不道德。

    柯建銘表示，「全動法」修正草案是國防部為動員問題主動研擬，未與立院民進黨團溝通就直接上網公告，造成很多誤解，讓大家有點驚訝，國防部也表達抱歉；他肯定國防部主動負責態度，這是溝通問題，造成的誤解應該解釋清楚，例如學生動員是過去早就有，卻被講成娃娃兵這種攻擊性名詞。

    接著，柯建銘拿出「101年度台北市政府學校青年服勤動員準備執行計畫」，並說明前總統馬英九時期，台北市政府就有學生動員計畫，包含如何編組等，這是過去就有的，而這次修法未提到這部分。

    柯建銘強調，這是國家安全問題，不希望在野黨無限上綱地污名、抹黑，且這個法案還在國防部草擬中，只是預告修法，甚至還未送到行政院，距離送抵立院審查還有很長距離，而政院會先盤整清楚到底怎麼回事。

    柯建銘說，立法上沒有時間表的問題，且國家是一體的，國家安全是大家的，呼籲在野黨攻擊適可而止，大家釐清事情，不要造成人心惶惶，拿國家安全做抹黑攻擊的工具有點不道德。

    至於，立院國民黨團總召曾銘宗質疑，「全動法」暫緩修法只是煙霧彈、放風向，未來不會停；柯建銘回應，他尊重曾銘宗的解讀，「我們有自己的做法」，不必在這見縫插針，且該法案還沒到成熟階段，距離還非常遙遠，當然沒有時間表。

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