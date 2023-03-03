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    首頁　>　臺北市

    北市酒店女公關拒被帶出場 慘遭酒客6刀砍死

    消防救護人員將陳姓男子與張姓女子送醫搶救。（記者邱俊福翻攝）

    消防救護人員將陳姓男子與張姓女子送醫搶救。（記者邱俊福翻攝）

    2023/03/03 12:20

    〔記者邱俊福／台北報導〕北市中山區今早傳出命案，一名陳姓男子赴酒店飲酒時，疑因想帶坐檯的張姓酒店女公關出場遭到拒絕，雙方起口角衝突，陳男竟涉嫌持水果刀砍殺張女6刀，隨後自殘，酒店服務人員聽到喊叫聲衝入包廂，發現現場血跡斑斑，張女傷重倒臥包廂廁所，陳男身上也有傷勢，立即報警，警方將兩人送醫救治，張女傷重不治死亡，陳男則還在治療中，至於確切行兇動機，警方仍持續調查中。

    警方初步調查，56歲的陳姓男子，平時常到北市中山區的酒店飲酒作樂，近期則都到錦州街固定一家酒店喝酒，且點檯都找29歲的張姓女公關陪酒。

    昨晚6時許，陳男又獨自前往該酒店飲酒，當時張女還沒上班，便點其他酒店女公關坐檯，直至晚間10時30分許張女上班時，才改點檯張女陪酒，直至今天上午8時許，兩人在包廂內疑因陳男要帶張女出場被拒絕，雙方發生口角衝突。

    店家服務人員聽聞聲響發現異狀，進入包廂查看，驚見張女倒臥包廂廁所，頸部、腹部多處穿刺傷，意識不清，陳男則呆坐在包廂內沙發上，左胸、右腹部也有2處穿刺傷，馬上報警。

    轄區北市警中山分局中二派出所據報到場，立即通知119將其送至馬階醫院治療，張女經搶救仍傷重不治，陳男則仍在醫院治療中，目前無生命危險。

    警方封鎖現場，在馬桶內起獲行兇的水果刀一把，警方將持續了解，當時在包廂內整個詳細爆發衝突的過程與陳男行兇動機，釐清案情疑點。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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