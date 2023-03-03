普發6千有望提前？ 柯建銘籲排除1個月協商冷凍期

立院民進黨團總召柯建銘今呼籲，盼在野黨能夠排除朝野協商冷凍期，提早處理，讓大家提早領到手。 （資料照）

2023/03/03 12:26

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長陳建仁今（3）日赴立法院報告疫後特別預算案並備質詢，普發現金進度備受關注。立院民進黨團總召柯建銘說明，朝野協商有1個月冷凍期，若能排除冷凍期並提早表決，才有可能提早發放，否則預估落在4月中旬左右，呼籲在野黨同意提早處理。

針對普發現金期程，柯建銘今日受訪表示，按照正常程序，今天院會質詢後，下週一、三、四付委審查，立法院長游錫堃主持朝野協商，這有法定一個月的冷凍期，若朝野在委員會審查完有共識，可以排除冷凍期、提早表決，民進黨團樂觀其成，當然有可能提早發放表決，否則還是落在4月中旬左右。

柯建銘說，即便4月11日立法院院會三讀通過特別預算案，經總統公告3天，也差不多4月中旬，而行政院已做好所有準備，時間到就能馬上處理，呼籲在野黨能夠排除朝野協商冷凍期，提早處理，讓大家提早領到手。

立法院2月21日三讀「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」後，蔡總統當天即公布，行政院會2月23日通過特別預算案，並函送立院審議；立院今日邀陳揆報告並備質詢，而後將特別預算案交付聯席委員會審查，若朝野無共識，則需一個月的協商冷凍期，再於4月11日院會進行表決，預計最快4月中旬普發現金6千元。

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