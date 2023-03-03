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    陳建仁報告特別預算編列 時力批「溫柔堅韌亂花錢」

    時代力量立法院黨團今（3）日批評，政府編列的特別預算「一點都不特別」，根本是「溫柔堅韌亂花錢」。左起為立委邱顯智、王婉諭、陳椒華。（記者楊丞彧攝）

    時代力量立法院黨團今（3）日批評，政府編列的特別預算「一點都不特別」，根本是「溫柔堅韌亂花錢」。左起為立委邱顯智、王婉諭、陳椒華。（記者楊丞彧攝）

    2023/03/03 12:09

    〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院院會今（3）日邀請行政院長陳建仁率相關部會首長列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。時代力量黨團表示，特別預算一點都不特別，用在照顧弱勢的比例還偏低，有違「經濟果實全民共享」本意。時力黨團痛批，政府只是「大撒幣」讓大家都有錢拿，根本是「溫柔堅韌亂花錢」。

    立委王婉諭批評，政府說要「共享經濟果實」，根本只是打假球、喊喊而已。政府宣稱特別預算要協助照顧弱勢族群，然而相關預算占比卻相當低，就算納入學貸補貼計算，也占整體約一成五。因此，時力黨團才批評「特別預算不特別」，根本只是在「大撒幣」、讓大家都有錢拿，這樣的作法實不可取、也很荒謬，無助於台灣社會的穩定進步，只像是在「政策買票」。

    王婉諭也提到，特別預算項目包括中小企業轉型、低碳技術研發、農田水利建設等，當然都很重要。然而，這些需要長期穩定投資的預算，理應編列在一般公務預算之中，卻編列在特別預算裡，對此時力黨團相當質疑。

    立委邱顯智說，將許多應編列在一般公務預算的項目編到特別預算，有繞過預算法及公債法規定之嫌疑，這樣的作法並不符合常規。蔡英文政府上台後，每年公務預算屢創新高，但健保、勞保、台電、中油卻虧損連連，至今仍看不到曙光。特別預算只是為延緩破產，大家想問的是，真正的解決方案在哪？

    邱顯智也批評，普發現金6000元已經是人盡皆知的事，為什麼還要編列1600萬元的宣傳費用？其必要性為何，政府有必要說明清楚。

    立委陳椒華則直言，立法院不是行政院的「立法局」，特別預算編列相當「草率」，詳細規劃及細項內容不清不楚。其中，在交通月票部分，交通部至今仍未與地方政府「喬好」，也不清楚預算如何執行，補助百分比也尚未定案；整個系統建置與銜接的整合進度，也還無法提出詳細說明。陳椒華直言：「政府『卡差不多』咧！」

    邱顯智最後強調，本次特別預算一定要從嚴審查，且要有排富條款。另在交通補助中，號稱降低通勤負擔的月票，有北北基桃、中彰投，卻沒有包括竹竹苗，這道理讓大家看不懂。目前中央與地方也都還沒「喬好」支付比例及方案，究竟要如何落實？這些都是時代力量黨團未來在這個預算審查中關注的焦點。

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