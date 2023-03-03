適逢「全動法」修法受關注 教長：已發文要各校停止上傳名冊

行政院長陳建仁（右）3日赴立法院報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備詢，和教育部長潘文忠（左）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2023/03/03 12:21

〔記者吳書緯／台北報導〕國防部日前預告將修正「全民防衛動員準備法」，但因為國防部全動署建置高中以上學校防護團的訓練計畫跟人員編組名冊資訊系統，引發部分人士連結「青年上戰場」議題。教育部長潘文忠今天表示，教育部今天已行文給各縣市政府，請各縣市轉知轄內學校，停止填報相關資訊到資訊系統，「名冊就留在學校備查」。

立法院院會今邀請行政院長陳建仁及相關部會首長列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢。無黨籍立委黃國書質詢時，關切近期「全動法」預告修法的原因。

陳建仁表示，「全動法」是因應國家緊急需要，本來就有這個法案，但是比較老的法案，因應新的形態必要，所以進行修法，全動法分為準備的部分以及實施的部分，所以國防部進行修法預告，收集各方意見，但顯然與社會的溝通引起誤解，比方青年上戰場、生產武器、管制輿論等，這些都是不實的誤解，政府覺得需要再進一步的溝通。

針對學生動員服勤上戰場的說法，潘文忠表示，「絕對不會動員學生上戰場或是提供武器」，根據「民防法」的規範，教育部在2002年，距今20幾年前就已經訂定「高級中等以上學校防護團編組教育演習及服勤辦法」，這個其實多年來都有做規範，所以學校每一年都要提出學校防護團的訓練計畫跟人員編組，主要是在做防災演練、萬安演習、逃生避難等訓練與籌備。

「這次大家連結誤解了」，潘文忠說，其實這些都有造冊跟編組的名冊，像是消防班、救護班、防護班、工程班等，這是長年來的編組，這些名冊過往學校造冊後都留在學校備查，這次本來是國防部全動署有建立整個資訊整合系統。

潘文忠說，這部分外界有疑慮，教育部評估後，今天也行文給各縣市政府，讓縣市政府轉知轄內各級學校，暸解學校防護團編組任務，這個名冊就留在學校備查，停止填報相關資訊到資訊系統。

黃國書進一步呼籲，是否就此停止辦理相關資料、造冊。潘文忠表示，原先2002年到現在，每一年學校也都會有做學校防護團編組，本來名冊就在學校留存，要做訓練或萬安演習等都會啟用，這次是因為要建置整體資安資訊系統，所以教育部今天已正式行文給各縣市，停止資料上傳，名冊留在學校。

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