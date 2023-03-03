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    首頁　>　臺北市

    林穎孟涉詐助理費案首開庭 前男友拒絕認罪

    前北市議員林穎孟涉詐領助理費案，北院今開庭審理，前男友葉曜彰拒絕認罪。（記者溫于德攝）

    前北市議員林穎孟涉詐領助理費案，北院今開庭審理，前男友葉曜彰拒絕認罪。（記者溫于德攝）

    2023/03/03 12:09

    〔記者溫于德／台北報導〕前台北市議員林穎孟涉詐領助理費案，台北地院今開庭審理，林穎孟未出庭，委任律師也請假；同案被告林穎孟前男友葉曜彰，被控其所開設的公關行銷公司郭姓女職員充當林女議員助理，涉嫌違反貪污罪，葉男出庭否認犯罪，庭後也拒絕受訪。

    葉男律師稍早辯稱，檢察官起訴書所載的謀議過程，即葉男於2020年有意從公費助理離職，所以找郭女頂下原先職務，再以公關行銷公司與林穎孟瓜分原先薪資額度，但「犯罪計畫」並不存在，也無證據顯示有此計畫。

    律師強調，郭女確實是林穎孟的公費助理，從相關法律文件便可知悉，且實務上相關見解都認為郭女是否有替公關行銷公司工作，與她是否為公費助理無關，何況，公關行銷公司並未收受任何不法款項。

    律師也指，卷內部分證據因為是出於林穎孟其他助理的個人臆測、並非親身見聞，因此爭執證據能力，同時聲請向北市議會調閱林穎孟擔任議員期間關於郭女的相關文件。北院庭末諭知全案候合辦。

    檢方起訴指出，林穎孟於2018年12月25日聘葉曜彰為公費助理，2020年3月1日，葉成立米達克星球公司並當任負責人，葉男並聘郭女為公司的設計師，林穎孟為保留葉的議員助理費，涉謀議將郭女充作公費助理。

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