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    好酷！北市福星國小翻修改裝人行道 「鋼琴鍵盤」吸眼球

    台北市福星國小校門口的中華路人行道，黑白色地磚排列充滿鋼琴鍵盤的意象，搭配行道樹，別有用心。（圖由福星國小提供）

    台北市福星國小校門口的中華路人行道，黑白色地磚排列充滿鋼琴鍵盤的意象，搭配行道樹，別有用心。（圖由福星國小提供）

    2023/03/03 11:48

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕教學著重於培養學童音樂力的台北市福星國小，校園建設與公共藝術處處融入音樂元素，校方今年大規模翻修改裝大門口前方的中華路人行道，利用黑白色的地磚交錯排列，宛如鋼琴鍵盤，立刻受到學生家長注目，路過的民眾也被吸引、直呼「好酷」。

    福星國小在2021年設計一座小提琴造型遊具，結合音符、鋼琴鍵意象，有攀爬架、單槓、圓形攀岩球，每到下課時間就有許多學童搶玩。去年4月附設幼兒園的遊戲場，以法國號為造型，法國號轉閥的突起位置，成為攀爬架和滑草坡，頂端則是召集學生的司令臺。

    去年12月再度增設打擊樂的遊戲場，包含大鼓造型的遊具、色彩繽紛的鐵琴步道，充滿音樂元素的公共藝術與建設出自於校長陳清義，他表示，福星國小是台灣第一所設立公立音樂班的學校，因此特別花心思，將管樂、打擊樂等有關音樂項目，在校園各角落都能學童直接接觸到。

    鄰近西門町商圈的福星國小，每日都是人來人往，校門口改裝完成的人行道最近引起熱烈討論，長條狀的地磚黑白錯列，細看就像是巨大的鋼琴鍵盤，看到學生、家長感到驚喜，行經的民眾更是駐足停留覺得相當有趣。創意發想出「鋼琴人行道」的陳清義笑說，希望學校從內到外都能充滿音樂氣息，深化學生的音樂涵養。

    台北市福星國小翻修校門口的人行道，長條狀黑白色地磚交錯排列，宛如巨型的鋼琴鍵盤，相當特別。（圖由福星國小提供）

    台北市福星國小翻修校門口的人行道，長條狀黑白色地磚交錯排列，宛如巨型的鋼琴鍵盤，相當特別。（圖由福星國小提供）

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