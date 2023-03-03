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    南投立委補選》民進黨陸空戰助攻蔡培慧 蔡英文、賴清德合力催票

    南投立委補選前夕，民進黨候選人蔡培慧今晚將在南投市祖祠路夜市舉辦選前之夜造勢，蔡英文及賴清德將現身助陣。（蔡培慧競總提供）

    南投立委補選前夕，民進黨候選人蔡培慧今晚將在南投市祖祠路夜市舉辦選前之夜造勢，蔡英文及賴清德將現身助陣。（蔡培慧競總提供）

    2023/03/03 12:04

    〔記者陳政宇／台北報導〕南投縣第二選區立委補選投票前夕，民主進步黨今（3）日發動「挺培慧、回國會」網路串聯，強力宣傳打電話動員催票，總統蔡英文、副總統暨黨主席賴清德等人，今晚也將現身選前之夜造勢助陣，展現陸空戰齊發的團結氣勢。

    民進黨新聞部主任張志豪表示，蔡培慧選前之夜今晚登場，將由蔡英文、賴清德及嘉義縣長翁章梁、黨籍立委林靜儀、羅美玲、吳思瑤、羅致政等黨公職到場力挺。

    張志豪說，民進黨一早也邀請黨籍立委及各縣市議員等黨公職在臉書分享「挺培慧、回國會」圖卡，藉由網路接力串聯來力挺南投女兒蔡培慧，同時強力宣傳打電話動員催票，多位立委文章一發出即獲得廣大迴響，臉書分享與討論熱絡。

    民進黨說明，今日上午發起「做伙挺培慧！回國會！」網路串聯活動，內容主要訴求拜託大家幫南投一個忙，打開手機看一下line好友、再看一下聯絡人，打給10個南投好朋友推薦培慧，最後關頭務必拜託，並再次呼籲南投的青年學子返鄉投票，「你是南投人嗎？拜託再一次買好回鄉車票，咱做伙挺培慧進國會！讓培慧贏！讓南投贏！」

    此外，蔡培慧臉書一早即再次拜託南投選民明天一定要出門投票，讓認真會做事的人可以為南投來做事。她強調，「阿慧是南投的女兒，在這裡出生、長大，希望可以來反饋家鄉，為南投做更多事情，然而這次的補選，面對對手的各種不理智行為，我們仍秉持著信念，繼續努力到最後」，強力訴求南投一定要改變。

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