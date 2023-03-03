挺培慧回國會！柯建銘率綠委助陣 直言林明溱是土皇帝

民進黨立法院黨團召開「挺培慧，回國會」記者會，由柯建銘總召主持，蔡培慧並以網路視訊方式現身立院感謝同仁支持。（記者田裕華攝）

2023/03/03 11:53

〔記者陳政宇／台北報導〕南投縣第2選區立委補選明天（4日）將登場，立院民進黨團總召柯建銘率黨團成員助陣，力挺民進黨候選人蔡培慧。柯建銘表示，蔡培慧若勝選翻轉南投，代表台灣的政治天際線從此改變，而國民黨對手林明溱就是個土皇帝，把南投當家族在經營，充其量只是「另類的鐘東錦」。

立院民進黨團今日召開「挺培慧、回國會」記者會，民進黨團幹事長鄭運鵬透露，黨團今日發布「乙動」，優先邀請與蔡培慧共事過的第九屆立委參與，但蔡的人氣很旺，許多人主動參加。

鄭運鵬說，蔡培慧是一個「揪甘心」的南投女兒，九二一大地震隔天就回南投幫忙，一待就待了9年，隨後投入農陣繼續服務，期間忍著重大車禍復健而參加太陽花學運，2016年擔任民進黨不分區立委，2020年未爭取不分區連任，又回到南投挑戰區域立委和縣長，一直到今天的立委補選。

「不信正義喚不回」，民進黨團總召柯建銘表示，這是場關鍵時刻的關鍵選戰，蔡培慧更是關鍵人物，他認識蔡培慧二十多年，不管在街頭或立法並肩作戰，蔡非常有執行力，同時是具有理想性和使命感、身體力行的學者，這是蔡非常特殊的人格特質，永遠毫無畏懼接受挑戰。

柯建銘說，蔡培慧最可貴的是自動請纓，私下從未有過任何怨言，而且充滿戰鬥力，儘管去年九合一大選敗選後，在這個關鍵時刻翻轉南投，代表台灣的政治天際線從此改變，也代表揮別舊時代，她的對手林明溱曾擔任過立委，林就是一個土皇帝，把南投當作家族在經營，充其量只是另類的鐘東錦，這種文化氣息在一個現代社會，徹底改變的時刻到了。

柯建銘並向蔡培慧喊話，他對蔡的當選有絕對信心，「我知道妳很快回來」，不是只有甲動，而是天字第一號特甲動，就是動員蔡趕快回來開會。

蔡培慧則透過視訊表示，南投需要一個專業、認真打拚的立委，因為當地這幾十年來完全沒發展，對手林明溱不管是當立委或縣長，連一間醫院都沒有，也缺乏道路建設，而自己則對農業和教育非常在意，拜託選民這次一定要回鄉投票，因為南投改變的力量就在每一張選票。

擔任蔡培慧競總主委的民進黨立委羅美玲分享，蔡培慧經歷區域立委或縣長選舉，雖然沒有挑戰成功，但自己非常欣賞蔡永不放棄的精神，雖輸掉前兩場戰役，但她說一定有哪些做不好的地方、一定會更努力，擔任主委的擔子非常重，因為這是一場非常艱困的戰役， 不管中央地方、立委每天排班輔選，這樣的凝聚力讓人非常感動。

南投縣第2選區立委補選明天（4日）將登場，立院民進黨團總召柯建銘率黨團成員助陣，力挺民進黨候選人蔡培慧。（記者田裕華攝）

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