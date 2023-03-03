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    首頁　>　臺北市

    南投立委補選明投票 檢察總長邢泰釗親自督軍查賄

    此次南投縣第二選區立委缺額補選，投票區域含括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，檢察總長邢泰釗專程前往南投地檢署督軍，並邀集高等檢察署台中檢察分署、調查局等單位代表與會。（最高檢提供）

    此次南投縣第二選區立委缺額補選，投票區域含括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，檢察總長邢泰釗專程前往南投地檢署督軍，並邀集高等檢察署台中檢察分署、調查局等單位代表與會。（最高檢提供）

    2023/03/03 11:03

    〔記者錢利忠／台北報導〕明天3月4日將舉行第10屆南投縣立委缺額補選，檢察總長邢泰釗為查察賄選，親自督軍並現身南投地檢署召開立委補選聯合查察會議，嚴查載送選民投票，以拉高投票率等不法行為，並鎖定發放「工作費」是否涉刑責進行討論，會中達成有無必要聘用工作人員、薪酬與時數是否相當等5大共識，作為檢察機關判斷是否啟動偵辦賄選的認定標準。

    邢泰釗於會中指示，凡有以正常活動掩護賄選，或以載送有投票權人前往投票，以拉高投票率等情事，將嚴加查緝，毋枉毋縱。

    針對發放工作費是否涉犯刑責，最高檢指出，將由檢察官視具體個案及相關原則進行認定，分別有5大原則：工作人員的人數配置與工作內容、負荷，是否具有衡平性？工作人員薪酬與時數是否具相當性？取得報酬次數及多寡，與僱用方式是否與社會通念相符？聘用工作人員是否具有必要性？以及選任標準與來源是否符合社會常情？

    邢泰釗呼籲，檢察機關公平、公正、公開維護選舉秩序，請候選人依法競選，如有違法情事，有聞必查、有據必辦，切勿心存僥倖，如有違反公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選罪等情事，檢察機關應盡速查明事實並澄清，維護選舉秩序。

    此次南投縣第二選區立委缺額補選，投票區域含括南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉，邢泰釗專程前往南投地檢署督軍，並邀集高等檢察署台中檢察分署、調查局等單位代表與會。

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