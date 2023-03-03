不只普發6千！陳建仁報告疫後特別預算 加碼補助估500萬人受惠

行政院長陳建仁3日赴立法院報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備詢。（記者廖振輝攝）

2023/03/03 10:53

〔記者陳政宇／台北報導〕陳建仁今（3）日赴立法院報告疫後特別預算案，他表示，除普發現金新台幣6千元，預算案涵蓋對社會、經濟弱勢族群的擴大照顧，尚能再嘉惠近500萬民眾，疫後產業振興措施也能迅速展開，有助打造一個溫暖而堅韌的台灣。

立法院2月21日三讀「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」後，蔡總統當天即公布，行政院會2月23日通過特別預算案，並函送立院審議；立院今日邀陳揆報告並備質詢，而後將特別預算案交付聯席委員會審查，若朝野無共識，則需一個月的協商冷凍期，再於4月11日院會進行表決，預計最快4月中旬普發現金6千元。

陳建仁說明，面對全球經濟變局，包括持續通膨壓力與經濟衰退風險，皆可能對國內產業經濟造成不利影響，也為社會帶來衝擊，蔡總統揭示以「減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能」4項目標，全面強化台灣整體經濟、社會韌性及應變能力。

關於預算用途，陳建仁指出，主要包括三大部分，第一是挹注勞健保及台電1千億元，主要是為減輕勞保、健保基金的財務壓力，維持勞健保制度穩定運作，並挹注台電公司，吸收民生用電成本上漲，以維持整體物價穩定。

陳建仁說，其次是強化經濟與社會韌性1370億元，主要是辦理中產以下自用住宅貸款利息支持方案、促進公共運輸使用方案、疫後就學貸款補助方案、關懷弱勢加發生活補助、加速吸引國際觀光客來台、國保年金保費補助等。第三則是用於全民普發現金6000元，讓全國民眾都能共同分享經濟成長果實，這部分預算共1417億元。

陳建仁表示，面對全球經濟前景的不確定性，行政院提出3800億元特別預算加以因應，其中，普發現金部分，相關的先期規劃與系統設計，均已同步整備建置中，只要特別預算案一通過，政府就可以用最快的速度、最多元且方便的方式，進行現金發放，讓2300萬國人皆能領取。

陳建仁也強調，懇請立委鼎力支持，早日通過疫後特別預算案，讓台灣每一位國民都能得到溫暖照顧，強化台灣社會應對全球經貿環境變動的韌性，維繫經濟成長動能。

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