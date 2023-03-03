敦睦艦隊延續造訪友邦傳統受矚目 3/10起停靠7港口開放民眾登艦參觀

海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，圖為班超艦。（海軍艦隊指揮部提供）

2023/03/03 11:06

〔記者吳書緯／台北報導〕武漢肺炎疫情爆發後，讓行之有年的海軍敦睦艦隊開放參觀活動停辦3年；海軍艦隊指揮部今表示，海軍民國112年「敦睦遠航訓練支隊」計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，自10日起依序停泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮港，開放民眾蒞臨參觀。

海軍過去每年都會派出「敦睦遠航訓練支隊」，到邦交國進行敦睦訪問，在武漢肺炎爆發後，海軍雖於2020年仍派出敦睦支隊訪問友邦帛琉，卻不幸爆發群聚感染事件，2021年並未派出敦睦支隊，2022年因為疫情考量，也未前往邦交國訪問，但仍維持外海的遠航訓練，名稱也僅稱「遠航訓練支隊」，而今年的名稱恢復為「敦睦遠航訓練支隊」，是否將延續造訪友邦的傳統也備受矚目。

海軍艦隊指揮部今天指出，敦睦遠航訓練任務主要是讓海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業學生，藉參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官，奠定良好基礎。

海軍艦隊指揮部表示，歡迎全國民眾與學子踴躍參觀，共同享受一場難忘的國防饗宴，並請攜帶中華民國國民身分證或可證明國民身分之具照片證件，配合開放時程及現場引導，提早入場，以免向隅。

國內航訓各港口開放時間如下：

（1）高雄港：3月10、11日（星期五、六）0900至1500時。

（2）安平港：3月12、13日（星期日、一）0900至1500時。

（3）馬公港：3月14、15日（星期二、三）0900至1500時。

（4）臺中港：3月17、18日（星期五、六）0900至1500時。

（5）基隆港：3月19、20日（星期日、一）0900至1500時。

（6）蘇澳港：3月24、25日（星期五、六）0900至1500時。

（7）花蓮港：3月26、27日（星期日、一）0900至1500時。

海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，圖為磐石艦。（海軍艦隊指揮部提供）

海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊計納編磐石軍艦（油彈補給艦）、承德軍艦（康定級飛彈巡防艦）及班超軍艦（成功級飛彈巡防艦）等3艘艦艇，圖為承德艦。（海軍艦隊指揮部提供）

海軍民國112年敦睦遠航訓練支隊自10日起依序停泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳、花蓮港，開放民眾登艦參觀。（海軍艦隊指揮部提供）

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