高鐵攜手37家飯店、2家租車公司 即起至4/15推自由行優惠

高鐵假期「禮所當然，驚喜升等」方案入住高雄寒軒國際大飯店，有機會最高升等至「寒軒套房」。（台灣高鐵公司提供）

2023/03/03 10:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵公司即日起至4月15日，推出「禮所當然，驚喜升等」高鐵假期自由行、自駕遊平日保證升等優惠。高鐵公司表示，旅客購買高鐵車票搭配37間合作飯店或2家租車公司，即享平日房型或車款保證升等；另配合旅客提早規劃國旅行程的需求，高鐵假期自由行也推出「29天前預購優惠」，攜手全台25家飯店，提前預訂價格更優惠。

「禮所當然，驚喜升等」高鐵假期自由行專案，包含高鐵標準車廂對號座來回車票及一晚飯店住宿，不僅可享平日入住保證房型升等，另藏驚喜彩蛋，有機會獲得飯店加碼，幸運入住套房。以台北凱撒大飯店為例，不僅平日入住保證升等「雅緻客房以上房型」，更有機會升等至「站前套房」一覽台北夜空，兩人同行左營出發每人只要3020元起，相當來回高鐵票價再加40元即可成行。若是入住高雄寒軒國際大飯店，平日入住保證升等「全景客房」，更有機會最高升等至「寒軒套房」，兩人同行台北出發 每人也只要3120元起。

針對喜歡自行開車出遊的旅客，高鐵假期「禮所當然，驚喜升等」也同步推出自駕遊專案，包含高鐵標準車廂對號座來回車票，搭配「格上」或「和運」二家租車公司提供的24小時、36小時租車方案；以高雄2日自駕遊為例，台北出發兩人同行，最低只要2420元起。其中，「格上」租車平日最高有機會升等至Honda HR-V 1.8L，「和運」租車則平日最高有機會升等至Toyota COROLLA CROSS 1.8。

此外，高鐵假期自由行也特別推出「29天前預購優惠」專案，精選全台25間飯店搭配高鐵來回車票，29天前訂購就可享超值優惠，以台北出發兩人同行為例，入住台中頭等艙飯店綠園道館每人只要2000元起；入住台南榮美金鬱金香酒店，每人也只要3380元起，相當於高鐵來回車票加少少的錢，就可買到車票加一晚住宿。

為方便旅客隨時出遊、滿足多樣化的旅遊需求，「高鐵假期」近期推出多元通路取票方式，將原本透過旅行社寄送車票的服務方式，進一步擴大到可透過T-EX行動購票App取得「高鐵假期」專案車票，另可至全台超過1萬家便利商店取票（統一超商、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商）。

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