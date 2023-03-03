台鐵要求乘務人員提早備勤 規劃給予津貼、每月估需1000萬

台鐵要求乘務人員提早備勤，規劃給予自主備勤津貼，每月經費估1000萬。（資料照）

2023/03/03 09:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵乘務人員因為工作性質的關係，時常需要在外地休息甚至是過夜，為讓乘務人員在執勤時有良好的身心狀態，台鐵局現行是採取管制方式，要求乘務人員需要到指定場所預做休息。台鐵局表示，自主備勤是為了增加行車安全及防範脫落班的鼓勵措施，所以不屬於工作時間，若計算進工作時間，會衍生超時工作的爭議問題；因此，現規劃提供「自主備勤津貼」，以發津貼模式鼓勵人員備勤休息，初估每月經費需1000萬。

台鐵局指出，司機員、列車長等乘務人員，工作時都是跟著列車時刻，有時一趟車到外站時，距離下一趟車間隔5、6個小時，甚至是要在外站過夜。過往部分員工就會趁著這個時間外出，精神耗盡才返回準備工作，導致工作時專注力下滑，甚至是在發車前最後一刻才趕回來，導致列車有拖班延誤情況。因此，現行是規定乘務人員在備勤時，需提早返回指定場所休息養足精神，同時也能提前做好準備工作，避免造成列車拖班情況。

管制備勤時段台鐵局現有提供部分時數可納入加班費計算，台灣鐵路工會秘書吳長智表示，現行因為司機員人力不足，幾乎每個週六都要出來加班，平常列車有誤點時也需要加班，再加上管制備勤時段，很容易超過每月46小時加班上限；若是沒有加班費的話，員工不可能平白無辜犧牲自己的家庭時間來接受管制，對於台鐵局規劃發放津貼來解套，工會是贊同這種做法。

台鐵局表示，乘務人員備勤津貼計算方式，運務初步規劃是每小時88元，機務是依照薪水（本薪與專業加給）去計算每小時費用，每人每月最多只會發放36小時的備勤津貼，初步估算每月經費需1000萬。目前該案已提報交通部轉行政院爭取中，只要一核定馬上就能夠實施。

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