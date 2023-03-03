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    南投立委補選》民進黨全黨齊挺蔡培慧 地方人士：明關鍵在投票率

    南投縣第二選區立委補選明天投票，民進黨團結全黨力挺黨籍候選人蔡培慧。（資料照）

    南投縣第二選區立委補選明天投票，民進黨團結全黨力挺黨籍候選人蔡培慧。（資料照）

    2023/03/03 09:31

    〔記者陳昀／台北報導〕南投縣第二選區立委補選明天決戰，蔡英文總統、民進黨主席賴清德今晚將在選前之夜為黨籍候選人蔡培慧助講。地方人士透露，這場選戰民進黨各山頭團結動員，蔡培慧也轉換戰略廣開客廳會加強地方連結，在空陸軍齊發下，這次選戰若能衝高投票率，蔡培慧很有機會重回立法院、改變南投。

    地方人士指出，國民黨這次本來想複製過往模式冷處理，但這次蔡培慧的陸軍組織可說是民進黨全黨動起來，地方各山頭團結一致，再加上地方黨公職，包含名間建鄉72年來首位「正綠軍」鄉長陳翰立等人的協助，以及蔡煌瑯、李文忠、湯火聖等系統的組織票，還有前台中市長林佳龍的中部人脈加入動員，期盼能在低投票率的補選衝高投票率，這也將是致勝關鍵。

    地方人士表示，蔡培慧這次重新檢視陸戰打法，轉換模式廣開一場不超過30人的客廳會，加強與支持者的近距離接觸，並走進家戶，確實比演講、造勢更有互動，這些支持者更有意願幫忙拉票，進而強化組織，再加上各縣市民意代表不分派系前往南投陪同掃街，以及「國務青」團隊的協助，蔡本人也盡可能利用空檔致電支持者親自催票。

    空戰部分，地方人士表示，民進黨副秘書長黃建嘉進駐後，綠營戰略更明確，火力也大幅增強，除了黃在地方持續拋出議題外，黨中央也同步召開記者會強打對手爭議，由於國民黨候選人林明溱為兒子鋪路爭議造成黨內矛盾，其豪宅等爭議耳語持續發酵，也讓基層動員沒那麼熱情。

    黨內人士表示，蔡培慧個人條件優異，積極為南投爭取建設，卻受限於南投傳統政治結構藍大於綠，這次透過全黨龐大動員、加強基層連結，要將蔡培慧的資訊與基層連結，讓更多選民知道蔡培慧為南投的用心與付出，並在全黨團結下逐漸拉近雙方差距，這次不是為了民進黨贏，而是為了要讓南投有所改變而全黨拚一次。

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