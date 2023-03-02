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    首頁　>　臺北市

    大型重機依法停在汽車格 竟遭貼紙條罵「自私缺德不要臉」

    吳姓車主的大型重型機車被人張貼謾罵紙張。（車主提供）

    吳姓車主的大型重型機車被人張貼謾罵紙張。（車主提供）

    2023/03/02 20:56

    〔記者王冠仁／台北報導〕家住台北市北投區的吳姓男子，平時將自己的大型重型機車停放在路邊的汽車停車格內，想不到今年已經連續2次，先後被人在機車上，張貼印有「自私缺德不要臉」、「強佔車位不知廉恥」的紙張。吳男今天接受媒體訪問時表示相當無奈，轄區警方也表示，張貼紙張的民眾已經觸犯社會秩序維護法，最高可處3千元以下罰鍰。

    吳姓車主表示，他平時經大型重型機車停放在北投區中央北路三段的路邊汽車停車格，但他在1月24日時發現，自己的機車被人貼了一張印有「強佔車位不知廉恥」的紙張，他起先不以為意。

    想不到，他在前天228連續假期結束後，在2月28日當天傍晚，又發現自己停在汽車停車格內的機車，再次被人貼上「自私缺德不要臉」字樣的紙張。

    轄區警方表示，貼上紙張的民眾，已經觸犯社會秩序維護法90條第2款，「未經他人許可，張貼、塗抹或畫刻於他人之交通工具、圍牆、房屋或其他建築物者」，可處3千元以下罰鍰。

    警方說，依道路交通管理處罰條例第92條，大型重型機車比照小型汽車，適用其行駛及處罰規定；路邊停車場部分，開放汽車位供大型重型機車停放。換句話說，大型重型機車的路權與汽車相同，如果大型重型機車停放在機車停車格，反而會吃上罰單。

    吳姓車主的大型重型機車被人張貼謾罵紙張。（車主提供）

    吳姓車主的大型重型機車被人張貼謾罵紙張。（車主提供）

    吳姓車主的大型重型機車被人張貼謾罵紙張。（車主提供）

    吳姓車主的大型重型機車被人張貼謾罵紙張。（車主提供）

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