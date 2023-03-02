鍾沛君喊提案停辦228追思會 吳沛憶酸：立委初選前才操作

台北市議員吳沛憶。（資料照）

2023/03/02 20:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安228當天出席追思會，以市長身分為二二八事件道歉，致詞過程中遭民眾抗議，要求下跪道歉，國民黨市議員鍾沛君撂話將提案台北市明年起停辦官方追思會。民進黨市議員吳沛憶質疑，鍾沛君任議員5年，為何先前不提案廢除，而是國民黨立委初選開跑前夕才「突然」覺得不妥，根本就是煽動對立的政治操作。

吳沛憶說，藍營政客的發言，無論是前立委蔡正元企圖混淆視聽為獨裁者洗白，或是議會同事鍾沛君口出狂言要求北市府停辦228追思活動，都再再顯示藍營毫無反省能力。

吳沛憶認為，自從前同事王鴻薇「落跑」去選立委後，各地國民黨籍議員彷彿陷入「全員逃跑中」的狀態，紛紛仿效王前議員的「壯舉」，特別是台北市議會幾位同事，為了爭取初選，各種搏版面的行徑與秀下限的言論實在令人不敢恭維。

吳沛憶批評，鍾沛君就任台北市議員已第5年，若真的覺得228追思會是「攪動仇恨」的活動，那為何前幾年不見鍾議員提案廢除？而是到了今年國民黨立委初選開跑前夕才「突然」覺得不妥，明眼人都看得出這是種極其煽動對立的政治操作。

吳沛憶說，去年九合一選舉結束後，議會許多國民黨同事顯然已經不太想在「仁愛路」上班，整副心思都放在「青島東路」上，若是這幾位同事真的覺得在市議員太「屈就」，為何當初還要競選議員，選舉期間對選民的承諾難道都是兒戲？

吳沛憶建議，國民黨的同事們，想更上一層樓或許是各位的生涯規劃，但無心市政就乾脆辭職專心選立委，不要一邊領著台北市民的公帑一邊選舉，更不要為了初選忘記身而為人的基本原則。

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