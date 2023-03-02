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    民進黨北市議員財產申報曝光 許淑華最愛保險

    監察院此次公布的財產申報，民進黨內存款最多的為議員洪健益。（資料照）

    監察院此次公布的財產申報，民進黨內存款最多的為議員洪健益。（資料照）

    2023/03/02 21:18

    〔記者楊心慧／台北報導〕監察院今公布的民進黨及小黨議員財產申報，民進黨內存款最多的為議員洪健益，和太太的存款高達1450萬，不過他的銀行貸款債務則有1672萬，但若以不動產及股票等資產，整體資產則未負債；民進黨議員許淑華則是累積已繳保險費高達3253萬元，為民進黨已繳保險金額最高的議員。

    民進黨議員的部份，洪健益和太太持有4筆土地，房產及停車位則有15筆，汽車4輛，和太太的存款共有1450萬，股票則有近100張，保險已繳金額為563萬元，銀行貸款債務則有1672萬；許淑華在台北市信義區有2筆土地，房產及停車位有5筆，名下一輛汽車，存款800多萬元有價證券400萬元，保險已繳金額為3253萬元，銀行貸款債務則為394萬元。

    李建昌與太太共持有3筆土地，分別在台北市內湖區1筆、台南市佳里區2筆，汽車為兩台本田汽車，房產及停車位皆在內湖區共3筆，存款則全在太太名下，共有111萬元、股票則有3張；基金則都在李建昌名下價值791萬元，保險已繳金額為658萬元。民進黨議員許家蓓無房產及土地，名下有三輛汽車，存款則有23萬元，銀行貸款債務則為2萬多元。

    林世宗與太太在台北市北投區有兩筆土地，房產一筆在北投區，股票有500多張股票，其中長榮航有240張、華航180張，其他則是零星張數的股票。陳慈慧有一筆房產、兩輛汽車，存款56萬元，保險已繳金額為8萬3000元，銀行貸款債務則為6萬元。

    無黨籍議員陳政忠則在台北市士林區有4筆土地，無房產、汽車、有價證券，也無任何債務。新黨台北市議員侯漢廷與太太有1筆土地、房產1筆皆在新北市板橋區，和太太的存款共有約70萬，股票則是29張長榮、13張台新金，保險已繳金額為3萬7000元，銀行貸款債務則有167萬。

    民進黨議員許淑華則是累積已繳保險費高達3253萬元，為民進黨已繳保險金額最高的議員。（記者楊心慧攝）

    民進黨議員許淑華則是累積已繳保險費高達3253萬元，為民進黨已繳保險金額最高的議員。（記者楊心慧攝）

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