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    基層里長赴中參加統戰活動 陸委會：若違法將依法處理

    宋濤在北京與台灣高雄里長暨基層社團參訪團一行合影。（圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

    宋濤在北京與台灣高雄里長暨基層社團參訪團一行合影。（圖擷取自國台辦旗下中國台灣網）

    2023/03/02 19:17

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤近日出席在北京舉行的「京台社區發展交流會」，對台灣基層里長參訪團致詞時大談「一中原則」及「祖國統一」。台灣基進今日指出，基層里長赴中參加美其名交流的統戰活動，目前無法可法，籲政府修法防範。陸委會對此表示，國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。

    高雄市鳳山、左營、三民、燕巢等區里長、發展協會理事長、里民及市民代表會代表等52人，日前組成高雄里長暨基層社團參訪團，赴中國參加京台基層社區交流活動，並與國台辦主任宋濤見面。

    宋濤2月27日會見里長參訪團時宣稱，兩岸同胞是一家人，實現兩岸交流往來正常化是兩岸同胞共同的期待。堅持「一個中國原則」，兩岸關係就能和平發展，台灣同胞就能受益。

    宋濤更說，中國始終尊重、關愛、造福台灣同胞，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，不斷匯聚推動兩岸關係和平發展、「祖國統一的磅礴力量」。

    台灣基進今日召開記者會質疑，宋濤能在短時間內促成里長、宗教團體訪中，顯示統戰一直都在，必須反問台灣政府，疫情兩年台灣對於中共滲透做了哪些防範工作？

    台灣基進高雄市議員張博洋指出，里長的公職身分特殊，非屬公務員認定範圍，也非「民意代表」，雖然兩岸人民關係條例明定不得到中國擔任任何黨政公職，但對於中共邀請里長到中國美其名交流的統戰活動無法約束。

    他痛批，放任村里長與中國交流、接受中國統戰，擺明是在放爛民防，內政部必須對基層統戰有所應對，若無法可管，就修法來管。陸委會也應主動阻止不正當交流，或揭露買辦行為。

    對此，陸委會表示，中共近日大力邀請台灣社團、宗教界、宮廟、基層民代與村里長等赴中交流，安排拜會中共黨政高層人士，並藉機大唱「堅持一中原則」、「推促和平統一」、「為民族復興貢獻」等統戰分化言論，其目的在擴大對外宣傳，向全世界營造台灣民眾呼應中共片面推動的「一國兩制台灣方案」、「民主協商」、「統一協商」等形象。

    對於台灣基進呼籲政府修法防堵，陸委會指出，政府已注意到相關現象，並會積極瞭解情況。陸委會將隨時配合整體國內外情勢變化與威脅，參酌社會各界意見，持續滾動檢視相關法規及因應措施，以維護國家安全、社會安定。

    陸委會強調，村里長雖非兩岸條例赴中管制的對象，但國人從事兩岸交流應遵循政府政策與相關規範，避免在中共設置的政治前提與框架下進行，並恪守對等尊嚴原則，共同維護台灣最大利益。

    陸委會說明，依兩岸條例第33條之1規定，任何人不得與中國黨、政、軍、具政治性機關（構）、團體等為任何形式的合作行為。國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。

    陸委會表示，依兩岸條例第33條之1規定，任何人不得與中國黨、政、軍、具政治性機關（構）、團體等為任何形式的合作行為。國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。（資料照）

    陸委會表示，依兩岸條例第33條之1規定，任何人不得與中國黨、政、軍、具政治性機關（構）、團體等為任何形式的合作行為。國人從事兩岸交流活動如有違法行為，相關主管機關將依法處理。（資料照）

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