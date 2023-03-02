台高中生憑學測成績可免試念北大 陸委會：中共意圖提升台青對中認同

陸委會指出，中共以提供台灣青年所謂「優惠措施」，拉攏台灣青年赴中就學、發展，並形塑特定樣板進行宣傳，意圖提升台灣青年對中認同感。（資料照）

2023/03/02 18:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共宣傳3月1日起，台灣的高中畢業生可憑今年大學學測成績，免試申請中國北京大學、清華大學等4百多間學校。陸委會今日強調，中共提供台灣青年所謂「優惠措施」，拉攏台灣青年赴中就學、發展，並形塑特定樣板進行宣傳，意圖提升台灣青年對中認同感。

中國國台辦發言人朱鳳蓮日前聲稱，今年3月1日起，參加學測考試的台灣考生可以登錄大陸普通高校，依據「台灣地區」學測成績招收台灣高中畢業生系統進行報名。

朱鳳蓮指出，中國412所具備對台招生資格的高校，今年將全部使用該系統進行招生，不收取報考費用。每位考生可填報6所高校，每所高校可填報6個專業。

對此，陸委會表示，中共為吸引台灣高中畢業生赴中升學，自2020年起推出依「台灣『學測』成績申請各校免試入學」招生政策，並於去年起試辦採行單一網路系統辦理招生錄取作業。

陸委會分析，此作法看似方便台灣學生報名，實際上僅為簡化其行政作業程序、降低台生考取未就讀之缺額現象，限制學生只能選填6校及每校6個志願科系數，由原本的「多校任選」變為「唯一錄取」，對學生而言，實為限縮其選擇機會，中方卻將此包裝為「優惠措施」，作為加強吸引台生赴中就學之誘因。

陸委會強調，事實上，依媒體近年民調結果，台灣民眾願意讓子女到中國讀書者，呈下降趨勢，我應屆高中畢業生赴中就學近年間亦僅約300人。

陸委會指出，中共長期以來將台灣青年視為對台統戰重點對象，「二十大」後，更積極強化兩岸「促統促融」，以提供台灣青年所謂「優惠措施」，拉攏台灣青年赴中就學、發展，並形塑特定樣板進行宣傳，意圖提升台灣青年對中認同感。

「中共對我青年學生所提供之優惠措施，具有政治目的及統戰意圖！」陸委會舉例，近年中校對台招生簡章，將報考條件加入須「擁護『一國兩制』和『國家統一』」等要求，我學生赴中就學恐有遭中方政治思想審查之疑慮。

陸委會表示，兩岸在政治體制、法令規定與生活方式等方面存在差異，加以中方近期加強箝制學術自由、嚴格實行校園政治思想控制，赴中求學與生活存在相當程度的風險。

陸委會提及，為保障我學生權益，陸委會已於官網建置「台生專區」並滾動更新「赴中就學你不能不知道的8件事」，呈現中國社會實際發展現況，揭露中共宣傳話術背後隱藏的政治意圖。建議有意赴中就學及發展的青年學生，務必事前參考並審慎評估。

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