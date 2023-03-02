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    首頁　>　臺北市

    中南部降雨無望！未來1週溫暖乾燥 竹苗明晨急凍下探10度

    氣象局發布低溫特報，提醒今晚（2日）到明天（3日）清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生。（取自氣象局）

    氣象局發布低溫特報，提醒今晚（2日）到明天（3日）清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，苗栗及新竹易有10度左右氣溫發生。（取自氣象局）

    2023/03/02 18:06

    〔記者陳心瑜／台北報導〕冷氣團減弱，中央氣象局預報員趙竑說，未來1週是相對舒適溫暖的天氣，也偏乾燥，白天是溫暖的春天，但要留意日夜溫差較大。明天（3日）起到下週一的夜間清晨都要留意輻射冷卻影響低溫下探11度；氣象局也對明晨竹苗一帶發布低溫特報，提醒留意10度以下低溫發生機率。水情吃緊的南部近期仍沒有機會降水。

    趙竑指出，明天北部持續回暖，今天北部高溫約17到19度，明天白天進一步回升到20度左右，比今天更暖，而中南部明天天氣感受跟今天差不多。較須注意的是，明天起未來1週要留意輻射冷卻發威，台南以北尤其竹苗有機會下探10度，低溫平均約12到14度，高屏、花東低溫約15到16度，西半部大多是晴到多雲，僅東半部地區零星短暫雨。

    趙竑說，原先預估週六會有另一波冷空氣南下，不過後續認為強度並不強，預估週六到下週一要留意輻射冷卻影響，台南到桃園一帶低溫局部有可能在10度以下。另外，週六北部也可能會飄雨，是未來1週北部水氣稍多的1天，東半部也有短暫雨，但中南部還是維持多雲到晴。

    下週日到下週一全台大多為晴到多雲，早晚天氣較冷，西半部日夜溫差大，早晚低溫約13度、白天高溫可達20到26度，感受溫暖，西半部一樣是多雲到晴，僅花東地區有零星短暫雨。

    下週二有南風吹拂，清晨各地仍涼，白天氣溫進一步明顯回升，下週二到下週三各地為晴到多雲，西半部日夜溫差大、超過10度，西半部白天高溫達23到27度，東半部高溫也是約23度左右。

    未來1週是相對舒適溫暖的天氣，也偏乾燥，僅東半部易有雨，週六北部也可能會飄雨。（中央氣象局提供）

    未來1週是相對舒適溫暖的天氣，也偏乾燥，僅東半部易有雨，週六北部也可能會飄雨。（中央氣象局提供）

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