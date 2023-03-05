圖解軍武》10600噸玉山軍艦開箱！ 「乾濕分離」塢艙可打兩棲作戰

2023/03/05 11:17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國造兩棲船塢運輸艦「玉山艦」（LPD-1401）去年9月交艦，其龐大身形、超大「肚量」令人印象深刻，《軍武頻道》以圖解軍事新聞方式，引領您窺探這艘以台灣第一高峰為名的宏偉軍艦全貌。

外觀

2019年動工、2022年交付的玉山軍艦，全長153公尺、排水量10600噸的玉山艦，為海軍現役第4大艦艇，構型有美軍「聖安東尼奧級」（San Antonio-class）兩棲船塢運輸艦的影子，採用匿蹤流線型設計，縮小雷達截面積，符合當今造艦趨勢。艦上2座高聳的複合材料桅杆，則配備有偵蒐、導航及射控雷達。

酬載

從舷側跳板登上玉山艦，映入眼簾的即為偌大的酬載空間，如同住家浴室採「乾溼分離」設計，玉山艦的塢艙亦分為乾艙與濕艙，乾艙部分，可停放AAV7兩棲突擊載具，也可視任務需求裝載悍馬車、衛星通信車等。車輛自碼頭開上艦艇後，可藉由直徑6.8公尺的大型轉盤精準調整至定位，讓各式車輛在有限的空間裡，找到自己的家。

泛水塢艙

玉山艦的「濕艙」為「泛水塢艙」設計，若執行兩棲登陸任務時，船上管線可向塢艙注水，停放於其中的AAV7兩棲突擊載具、LCM（機械化登陸艇）或LCU（通用登陸艇）即可泛水自艦尾「游出」。而玉山艦的泛水塢艙，至多可裝載1艘LCU、4艘LCM，無論是運送人員、物資，甚至雄風飛彈發射車，都可使命必達。

機庫與飛行甲板

從艦尾塢艙向上走，就是玉山艦的直升機機庫、飛行甲板，即使「本業」是兩棲艦艇，但身為一艘排水量逾10000噸的大船，機庫仍可容納2架例如中型旋翼機，艦上甲板則可再停放1架，執行反潛、運輸或者救援任務皆綽綽有餘。

駕駛台

再把目光拉回至「玉山艦」船身前部，艦橋（駕駛指揮室）空間寬敞，可操控全艦的動力、任務執行等環節。而這艘軍艦的推進系統，採用四門「MTU 20V 8000」柴油引擎，若以時速21海里（約39.8公里）推進，續航距離可達7000海里（約12964公里）。

防空武裝

軍艦在海上跑，基本的自衛武力不能少，玉山軍艦雖不是作戰艦艇，未配備反艦飛彈，但防空火力一點也不馬虎，其配備4具8聯裝的國造「海劍二」防空飛彈，最多可裝載32枚射程達30公里的防空利器。

其他武器

玉山艦前、後方各配備一門有效射程約3.6公里的方陣快砲，為反制敵軍飛彈的最後一道防線。設於軍艦前方的艦砲，更是每艘中、大型軍艦皆有的「標配」，76公釐的MK-75艦砲每分鐘射速達85至100發，可遂行反水面艦及基本防空任務。

健身房

由於玉山艦負責兩棲作戰、運補及人道救援任務，出海執勤時間長，如何讓官兵在海上時光仍維持良好體能，即為一大課題。玉山艦內部設置健身房，不但有跑步機、腳踏車等有氧訓練器械之外，還有胸推訓練、飛鳥訓練、划船機等重訓設施，同時放置數組重訓椅及啞鈴組，滿足基本訓練所需。

手術室

玉山艦也可當作臨時海上野戰醫院，因此艦上設有牙醫室、診療室、病房與手術室，可供醫官從事一般外科及骨科手術、內科及牙科診療，病房與恢復室設置3張病床，供有需要的官兵休養。

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