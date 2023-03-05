為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    圖解軍武》10600噸玉山軍艦開箱！ 「乾濕分離」塢艙可打兩棲作戰

    2023/03/05 11:17
    《軍武頻道》帶您開箱玉山軍艦。（資料照，記者涂鉅旻製圖）

    《軍武頻道》帶您開箱玉山軍艦。（資料照，記者涂鉅旻製圖）

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國國造兩棲船塢運輸艦「玉山艦」（LPD-1401）去年9月交艦，其龐大身形、超大「肚量」令人印象深刻，《軍武頻道》以圖解軍事新聞方式，引領您窺探這艘以台灣第一高峰為名的宏偉軍艦全貌。

    外觀

    2019年動工、2022年交付的玉山軍艦，全長153公尺、排水量10600噸的玉山艦，為海軍現役第4大艦艇，構型有美軍「聖安東尼奧級」（San Antonio-class）兩棲船塢運輸艦的影子，採用匿蹤流線型設計，縮小雷達截面積，符合當今造艦趨勢。艦上2座高聳的複合材料桅杆，則配備有偵蒐、導航及射控雷達。

    玉山艦的塢艙亦分為乾艙與濕艙，乾艙可停放AAV7兩棲突擊載具，也可視任務需求裝載悍馬車、衛星通信車等。（資料照）

    玉山艦的塢艙亦分為乾艙與濕艙，乾艙可停放AAV7兩棲突擊載具，也可視任務需求裝載悍馬車、衛星通信車等。（資料照）

    酬載

    從舷側跳板登上玉山艦，映入眼簾的即為偌大的酬載空間，如同住家浴室採「乾溼分離」設計，玉山艦的塢艙亦分為乾艙與濕艙，乾艙部分，可停放AAV7兩棲突擊載具，也可視任務需求裝載悍馬車、衛星通信車等。車輛自碼頭開上艦艇後，可藉由直徑6.8公尺的大型轉盤精準調整至定位，讓各式車輛在有限的空間裡，找到自己的家。

    玉山艦的泛水塢艙可裝載1艘LCU、4艘LCM，可運送人員、物資，甚至雄風飛彈發射車。（資料照）

    玉山艦的泛水塢艙可裝載1艘LCU、4艘LCM，可運送人員、物資，甚至雄風飛彈發射車。（資料照）

    泛水塢艙

    玉山艦的「濕艙」為「泛水塢艙」設計，若執行兩棲登陸任務時，船上管線可向塢艙注水，停放於其中的AAV7兩棲突擊載具、LCM（機械化登陸艇）或LCU（通用登陸艇）即可泛水自艦尾「游出」。而玉山艦的泛水塢艙，至多可裝載1艘LCU、4艘LCM，無論是運送人員、物資，甚至雄風飛彈發射車，都可使命必達。

    玉山艦飛行甲板可供S-70C直升機降落。（資料照）

    玉山艦飛行甲板可供S-70C直升機降落。（資料照）

    機庫與飛行甲板

    從艦尾塢艙向上走，就是玉山艦的直升機機庫、飛行甲板，即使「本業」是兩棲艦艇，但身為一艘排水量逾10000噸的大船，機庫仍可容納2架例如中型旋翼機，艦上甲板則可再停放1架，執行反潛、運輸或者救援任務皆綽綽有餘。

    「玉山艦」的艦橋（駕駛指揮室）空間相當寬敞。（資料照）

    「玉山艦」的艦橋（駕駛指揮室）空間相當寬敞。（資料照）

    駕駛台

    再把目光拉回至「玉山艦」船身前部，艦橋（駕駛指揮室）空間寬敞，可操控全艦的動力、任務執行等環節。而這艘軍艦的推進系統，採用四門「MTU 20V 8000」柴油引擎，若以時速21海里（約39.8公里）推進，續航距離可達7000海里（約12964公里）。

    射程30公里的4具8聯裝國造「海劍二」防空飛彈，為玉山艦防空利器。（資料照）<br /><p>

    射程30公里的4具8聯裝國造「海劍二」防空飛彈，為玉山艦防空利器。（資料照）

    防空武裝

    軍艦在海上跑，基本的自衛武力不能少，玉山軍艦雖不是作戰艦艇，未配備反艦飛彈，但防空火力一點也不馬虎，其配備4具8聯裝的國造「海劍二」防空飛彈，最多可裝載32枚射程達30公里的防空利器。

    玉山艦的MK-75艦砲及方陣快砲。（資料照）

    玉山艦的MK-75艦砲及方陣快砲。（資料照）

    其他武器

    玉山艦前、後方各配備一門有效射程約3.6公里的方陣快砲，為反制敵軍飛彈的最後一道防線。設於軍艦前方的艦砲，更是每艘中、大型軍艦皆有的「標配」，76公釐的MK-75艦砲每分鐘射速達85至100發，可遂行反水面艦及基本防空任務。

    玉山艦的健身房設有各式重訓、有氧設施，讓官兵於海上執勤時，仍維持良好體能。（資料照）

    玉山艦的健身房設有各式重訓、有氧設施，讓官兵於海上執勤時，仍維持良好體能。（資料照）

    健身房

    由於玉山艦負責兩棲作戰、運補及人道救援任務，出海執勤時間長，如何讓官兵在海上時光仍維持良好體能，即為一大課題。玉山艦內部設置健身房，不但有跑步機、腳踏車等有氧訓練器械之外，還有胸推訓練、飛鳥訓練、划船機等重訓設施，同時放置數組重訓椅及啞鈴組，滿足基本訓練所需。

    玉山艦設有手術室（圖）、牙醫室、診療室與病房，可供醫官診療、病患休養。（資料照）<br /><p>

    玉山艦設有手術室（圖）、牙醫室、診療室與病房，可供醫官診療、病患休養。（資料照）

    手術室

    玉山艦也可當作臨時海上野戰醫院，因此艦上設有牙醫室、診療室、病房與手術室，可供醫官從事一般外科及骨科手術、內科及牙科診療，病房與恢復室設置3張病床，供有需要的官兵休養。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    海巡國艦國造 首次雙艇聯合下水
    2023/01/12 16:38

    海巡國艦國造 首次雙艇聯合下水
    火力更勝沱江艦 國軍：新型巡防艦將配置「增程超音速反艦飛彈」
    2022/10/11 15:09

    火力更勝沱江艦 國軍：新型巡防艦將配置「增程超音速反艦飛彈」
    海軍玉山軍艦交艦 蔡英文：平時能救災 戰時能作戰
    2022/09/30 11:24

    海軍玉山軍艦交艦 蔡英文：平時能救災 戰時能作戰
    國防MIT》國防部：首艘快速佈雷艇今年交艦
    2020/03/17 18:10

    國防MIT》國防部：首艘快速佈雷艇今年交艦
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播