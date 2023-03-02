北市人口仍未達250萬 4/4推生育獎勵金加碼衝人數

台北市民政局長陳永德預告，4月4日起生育獎勵金將加碼，第一胎提升至4萬元，第二胎4.5萬元，第三胎以上5萬元。（記者蔡思培攝）

2023/03/02 16:40

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市人口數在去年3月底跌破250萬人，台北市政府原估今年2月底、3月初人口可回升至250萬人，但至今仍未達標。台北市民政局表示，4月4日將推出生育獎勵金加碼，希望3月底、4月初達目標。

民政局長陳永德說，4月4日起生育獎勵金將加碼，第一胎提升至4萬元，第二胎4.5萬元，第三胎以上5萬元，可吸引新北市人口。未來還會透過各種方法將人才留在台北市。陳坦言擔心北北基共同生活圈民眾遷籍台北市，領完獎勵金又離開，未來除生育獎勵金，也會規畫其他配套與福利吸引人才續留，台北市不僅要催生、助養，還會提供社會住宅等好處。

陳永德表示，原預估台北市人口在2月底、3月初回歸250萬人，被除籍者雖陸續回流，但截至2月28日，台北市人口只有約249萬人。陳分析，2月假期較長，戶政事務所服務時間短，導致登記人數也少。陳強調將持續努力，4月會推出生育獎勵金加碼，未來也有社會住宅等誘因，吸引人口進入台北市，希望3月底、4月初達到目標。

民政局補充，今年生育獎勵金預算編列4.1億元，預計再追加4億餘元經費，4月4日生育獎勵金加碼後，初估有2.3萬人可受惠。

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