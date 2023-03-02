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    林益世慘了？大法庭裁定：民代收錢喬事觸犯收賄、圖利重罪

    前行政院祕書長林益世（前）。（資料照）

    前行政院祕書長林益世（前）。（資料照）

    2023/03/02 16:36

    〔記者張文川／台北報導〕前行政院祕書長林益世，在立法委員任內涉向爐渣業者、地勇公司負責人陳啟祥收賄6300萬元，高等法院更一審去年採「法定職權說」，認定不是立委職務行為，僅依刑法「假借職務機會恐嚇得利罪」判刑4年10月；上訴三審後，最高法院承審庭認為歷審見解有歧異，提案刑事大法庭統一見解，大法庭今宣示裁定對政務官與民代採「密切關連與公務性質說」。

    承審林益世案的刑事第7庭已排定明（3）日上午評議，將依據大法庭宣示意旨判決，預料將會撤銷林益世案的更一審判決，發回高院更二審，林益世將面臨貪污治罪條例之職務收賄罪、或非主管事務圖利罪的重罪審判。此項宣示預料也將影響陳超明、廖國棟等立委集體收賄案未來的認定方向。

    大法庭今做成兩項宣示裁定法律問題有二，一是：民意代表受託於議場外對行政機關、公營事業構人員關說、請託或施壓，實質上是運用其職務或身分地位的影響力，使公務員做出積極行為或消極不為，若形式又具公務活動性質，即與其職務具有密切關連，就該當貪污治罪條例之公務員職務收賄罪的職務上行為。

    其二是，民意代表違反公務員利益衝突迴避法第12條之「禁止假借職權圖利」規定，該當貪污治罪條例之非主管監督圖利罪所稱的「違背法律」要件。

    最高法院刑事審判發言人徐昌錦指出，關於林益世案所衍生的法律爭議，刑事大法庭做成110年度台上大字第5217號裁定，民意代表在議場內的活動自屬「職務上行為」；但若民代是在議場外，受託對行政機關或公營事業機構的人員進行關說、請託或施壓，其行為與職務具有密切關連，形式上又具有公務活動的性質，則也屬收受賄賂罪的「職務上之行為」。

    徐昌錦舉例，例如開會前的拜會，要求公務員到其辦公室說明，出具便條或函件轉交承辦人，召開協調會邀請行政機關說明，勸誘、請託或施壓其他民代連署議案，或代為提案或代為質詢，這些皆屬「於議場外與職務有密切關連、且具公務活動性質」的行為，若查有收賄的對價關係，即構成職務上行為收賄罪。

    至於利益衝突迴避法適用圖利罪方面，徐昌錦指出，民代的上述行為若不具對價性，且不具公務活動性質，即使不構成職務收賄罪，但若違反利衝法第12條「假借職權圖利」規定，仍會構成貪污治罪條例的非主管或監督圖利罪的「違背法律」要件，民代若明知違反利衝法，仍利用職權機會或身分，圖利自己或他人的不法利益，因而獲得利益者，仍觸犯圖利罪。

    最高院刑事大法庭強調，歷年對於政務官及民意代表，有關貪污治罪條例如何認定「職務上行為」所採的法律見解，並沒有「初一十五不一樣」，所採的見解一直都是一樣的，只有一般事務官、警察跨區收賄案件的法律見解曾經有變更。

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