白俄附和習近平稱「台灣是中國不可分割部分」外交部譴責中共冥頑不靈

白俄羅斯總統盧卡申科與中國國家主席習近平會面後，共同簽署中國與白俄羅斯的多項雙邊合作文件。前美國情報官員認為，中國與白俄羅斯加強合作，可能是中國為了透過白俄運送武器彈藥至俄國而鋪路。（歐新社）

2023/03/02 15:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）訪問中國，並與中國國家主席習近平簽署多項雙邊合作文件，其中聯合聲明提及「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」。外交部今天嚴正譴責「中共政府和白俄羅斯威權政府」，批評中共「冥頑不靈」強迫他國附和不實論述。外交部重申，中華民國是主權獨立國家，民主台灣與極權中國互不隸屬。

習近平與盧卡申科3月1日共同發布「關於新時代進一步發展兩國全天候全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，其中提到「台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨」。

外交部今天發布新聞稿，嚴厲譴責中國共產黨政府「冥頑不靈」，持續在國際間散佈及強迫其他國家附和其不實論述；外交部也譴責白俄羅斯扈從中國的不當行為。

外交部重申，由台灣人民在自由民主制度下選出的民選政府才能代表台灣，中國威權政府務必認清及尊重這個現狀與事實，更不應將其虛構的「一中原則」，強迫其他國家或組織接受。

外交部強調，中華民國是主權獨立國家，民主台灣與極權中國互不隸屬，早已是國際社會公認的現狀；白俄羅斯及任何其他國家隨從中方荒謬言論起舞、貶抑台灣主權地位的說法，均不被我國政府與人民，以及國際社會所接受。

外交部指出，當全球141個國家在聯合國大會投票要求俄羅斯立即無條件撤出烏克蘭，以及民主陣營國家對中國持續對鄰國的霸凌及軍事威脅表達嚴正關切之際，中共政府卻仍罔顧以規則為基礎的國際秩序，持續以「台灣屬於中華人民共和國的一部分」的邪說，在國際社會製造錯假訊息，不僅使台灣人民更加厭惡反感，也讓國際社會認清中國蠻橫霸凌、破壞和平、肆意擴張侵略的惡劣行徑。

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