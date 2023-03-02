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    環保署組改掀搶位大戰？張子敬否認：我們不是就地自肥

    立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今舉行聯席會議，審查「環境部組織法草案」等案，邀請環保署長張子敬列席報告，並備質詢。（記者謝君臨攝）

    立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會今舉行聯席會議，審查「環境部組織法草案」等案，邀請環保署長張子敬列席報告，並備質詢。（記者謝君臨攝）

    2023/03/02 15:36

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對環保署擬升格為環境部，朝野立委今（2）日質詢時質疑，是否有「原地膨脹」、「假組改、真升官」的問題。對此，環保署長張子敬強調：「沒有這回事，也沒有搶位子的問題，我們不是就地自肥；以前因為機關小，很多業務無法做，一直存在問題，今天組織可以給我們，我們就把法調整好。」

    行政院去年5月拍板通過六部會組織調整草案，擬將現有環保署、農委會、原子能委員會等機關改制為環境部、農業部及核能安全委員會，另外，內政部、經濟部、交通部及其所屬機關，業務也有所調整。今日，立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會舉行聯席會議，審查「環境部組織法草案」等案，邀請張子敬列席報告，並備質詢。

    民進黨立委洪申翰質詢時表示，有關環保署組改，環境部過去叫環資部，署長過去也曾提出把「水土林」整合進來的版本，和本次版本最大差別，是在自然資源的整合管理，目前管理分散在不同單位、多頭馬車，例如溪流上中下游就分屬在不同業務單位，怎麼看待此事，是「雙手一攤沒放進來就不甘我的事？」

    張子敬說，最早提出有關自然資源整合這是對的，但因為看到經過這麼長的時間沒辦法完成，現狀有存在困難，開發和保育怎麼去分，以及這會牽涉到現有的機關如何拆分，有很多無法一刀切把業務分出來。「當然我原來支持這樣的理念，但面對新的挑戰，我必須這麼做，不能再等。」

    洪申翰質疑：「你說理念和概念是對的，假設困難真的存在，原本對的事情該怎麼持續往前做，而非擺著不做。」張子敬則說：「不是兩手一攤，是面對現在的情勢，我們必須這麼做；從濁水溪的治理，也顯示有別的路可走。」洪則建議，應儘速與行政院、永續會討論，整合目前痛點，討論具體做法和方案。

    國民黨立委洪孟楷質詢時質疑，環保署升格為環境部，是否有「原地膨脹」的問題？據傳內部有醞釀搶位子大戰？張子敬反駁：「沒有這回事！我跟同仁要求，你目前的事情做不好，後面的都不用談，所以沒有搶位子的問題。」

    張子敬也強調：「我們不是就地自肥！」他解釋，例如氣候變遷因應法通過，業務很清楚，該有人做；另要大修廢棄物清理法，把廢棄物管制改為資源循環，也都在進行中。「我們成立這些單位，不是只增加人，有相對想做的業務。」

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